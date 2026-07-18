Una quinta parte de los regularizados en León cotizan a la Seguridad Social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León contabilizan un total de 7.603 personas regularizadas dadas de alta en la Seguridad Social a fecha de 30 de junio de 2026, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La comunidad representa el 4,8 por ciento del total nacional de trabajadores afiliados tras el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, que alcanza las 159.097 altas en toda España. En León se sometieron a ese proceso de regularización 5.800 inmigrantes, de los que 1.134 se relacionan por parte del Gobierno entre los regularizados que están dados de alta en la Seguridad Social a fianles del pasado mes de junio; en la misma fecha en la que finalizó el proceso se inscripción para regularizarse. En el conjunto del país, el proceso permitió que más de 159.000 personas estén actualmente dadas de alta en la Seguridad Social. En cuanto al perfil de los solicitantes, los hombres representan el 52,6 por ciento del total, frente al 47,4 por ciento de mujeres. Por grupos de edad, la franja más numerosa es la comprendida entre los 25 y los 34 años, que concentra el 28 por ciento de las solicitudes, seguida de la de 35 a 44 años (20,2 por ciento), la de 16 a 24 años (16,8 por ciento) y la de menores de 15 años (15,2 por ciento). Asimismo, las personas de entre 45 y 54 años suponen el 12,6 por ciento de los solicitantes, mientras que el grupo de 55 a 64 años representa el 5,4 por ciento y los mayores de 65 años, el dos por ciento, lo que refleja que la mayor parte de quienes se acogen al proceso extraordinario se encuentra en edad laboral. La mayoría de las solicitudes que se han presentado ha sido a través de la vía electrónica, (977.876),que representan más del 83%. El mayor porcentaje de las presentaciones se han hecho a través del Colegio Profesional de la Abogacía y le sigue la vía presencial, a través de los funcionarios de las oficinas públicas. En total, 197.102 solicitudes se han presentado a través de las 448 oficinas habilitadas en todo el territorio. En este sentido, Cancela ha recordado que las oficinas de Correos siguen abiertas para atender a personas a quienes se les haya requerido documentación. En cuanto a las citas, la secretaria de Estado de Migraciones ha informado de que han movilizado en este proceso, entre el 20 de abril y el 30 de junio, un total de 641.386. En total se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización. 79,6% son del arraigo y el 20,4% de protección.