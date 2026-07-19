Zona ZAS con las calles salpicadas de sangre

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La violencia desborda León; los vecinos del Barrios Húmedo colocan los letreros de zona acústica saturada por delante de la entrada al recinto urbano que delimita este parque temático de la farra y el consumo de alcohol para denunciar las consecuencias. Zona ZAS de León que rasga el amanecer entre los bramidos que desata el cuchillo cuando corta las entretelas torácicas. Las calles de León, las más céntricas, están preparadas para acoger escenarios de delincuencia que hasta no hace mucho sólo cabía en las series de cine negro. Los vecinos tienen el contador puesto; ayer se sumaron 12 agentes a otro sábado con las calles salpicadas de sangre.