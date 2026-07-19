Combustible para incendios en La Lastra

Los vecinos de La Lastra denuncian el alto riesgo de incendio en el barrio ante el "abandono" que dicen soportar por parte del Ayuntamiento de León: "Desde la Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra nos vemos obligados a denunciar, una vez más, el abandono al que nos tiene sometidos el Ayuntamiento de León, pero esta vez, poniendo en peligro nuestro entorno más cercano ya que en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches se acumulan montañas de restos de madera seca, junto a escombros, y con hierbas secas que pueden provocar un incendio tan grave o más que el que ha ocurrido, recientemente, en Navatejera.

Se está poniendo en grave peligro las viviendas más cercanas del barrio así como las instalaciones comerciales del centro comercial OALMA, las instalaciones del Sagrado Corazón y lo que es más grave, los niños que cada semana están de campamento en el Coto Escolar ya que como se puede apreciar en alguna imagen, la madera linda con las instalaciones del Coto Escolar. Esto es una temeridad máxima por parte del Ayuntamiento de León y más cuando la Junta de Castilla y León ha declarado riesgo muy alto de incendios.

Es necesario poner soluciones a esta situación ya que nuestra salud y nuestro entorno se la están jugando."

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

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Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

Montañas de restos de madera seca, junto a escombros y hierbas secas se acumulan en las parcelas que hay entre la calle Paseo del Parque y la avenida Aluches

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