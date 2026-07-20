Villaquilambre medirá la salud de los vecinos con sus nuevas farolas inteligentes

Entre las mejoras de la empresa de las led a coste cero para el Ayuntamiento destacan los sensores de contaminación.virginia morán

Las farolas de Villaquilambre ya no solo servirán para iluminar las calles; a partir de ahora se convierten en los «ojos y oídos» tecnológicos del municipio. La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad la tercera certificación de obras de su ambicioso plan de eficiencia energética urbana. Este paso administrativo desbloquea 410.233 euros para la empresa adjudicataria, Aceinsa Levante S.A., y consolida el despliegue de las mejoras de vanguardia más esperadas del proyecto.

Las farolas sirven de ojos y oídos contra la contaminación.Virginia Moran

El contrato global dispone de una inversión de 2.152.764 euros. Diseñado con audacia desde la Concejalía de Infraestructuras y Obras, el pliego se configuró para arañar importantes mejoras tecnológicas completamente gratis para las arcas municipales y el bolsillo de los vecinos.

De hecho, la gran revolución de esta fase es la transformación del cuadro de mandos tradicional en un nodo inteligente de información. Gracias a las mejoras ofertadas por la empresa constructora sin coste para el Ayuntamiento, el nuevo sistema estrena herramientas de telegestión avanzada, como sensores de calidad del aire, que controlarán en tiempo real los niveles de contaminación atmosférica en zonas estratégicas del municipio (vinculadas directamente a los cuadros de mando CMP 57 y CMP 58).

También suman medidores de ruido que permitirán al consistorio monitorizar la contaminación acústica para detectar excesos de ruido y actuar de forma rápida ante las quejas vecinales. El plan incluye a «coste cero» la obra civil y la canalización para dotar de un alumbrado específico de alta visibilidad a 14 pasos de peatones críticos del término municipal, una medida clave para reducir drásticamente el riesgo de atropellos.

Catorce pasos de peatones se iluminarán.Virginia Moran

Quince años de garantía

Para evitar que esta revolución tecnológica se convierta en un pozo sin fondo de gastos de mantenimiento, el Ayuntamiento ha blindado las condiciones del material.

La negociación ha conseguido un aumento de 5 años en el periodo de garantía de las nuevas luminarias Led, que se suman a los 10 años que ya exigían los pliegos de condiciones iniciales.

De este modo, Villaquilambre se asegura 15 años de cobertura total ante cualquier fallo o avería en las luces, un seguro de tranquilidad financiera a largo plazo. Con la luz verde a esta tercera factura y la correspondiente liquidación de 10.820 euros en concepto de tasas de dirección de obra, el proyecto —redactado por el ingeniero Alberto I. Ochando y supervisado por los técnicos municipales— encara ya su recta final. Los trabajos avanzan a buen ritmo para cumplir el plazo de ejecución previsto de 10 meses.

Con esta intervención, Villaquilambre no solo reduce de forma drástica su factura eléctrica y su huella de carbono, sino que asienta las bases de un modelo urbano hiperconectado, eficiente y más seguro para sus habitantes.

El proyecto ya ha renovado prácticamente todo el alumbrado público del municipio al sustituir 4.300 farolas por los nuevos Led de alta eficiencia, que ahorran un 60%. Traducido a las arcas municipales, supone un alivio de más de 150.000 € al año en la factura de la luz de todo el Ayuntamiento.