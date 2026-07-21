San Andrés del Rabanedo busca frenar una sangría de 7 M€ por la tasa de bomberos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se ha puesto manos a la obra para intentar atajar un vacío normativo histórico que le cuesta miles de euros a las arcas públicas en muchos de los incendios que se producen en el municipio.

En la actualidad, el Consistorio se encuentra completamente imposibilitado para repercutir la tasa por la intervención del servicio de bomberos a los propietarios particulares de los bienes que se ven afectados, tal y como ocurrió en el incendio registrado esta misma semana en unos solares privados de la calle Gregorio Boñar o en otros incidentes similares de la interfaz urbano-forestal.

El motivo legal es nítido: no existe ninguna ordenanza fiscal municipal que regule expresamente ese tipo de cobros. Esa carencia de regulación no es nueva, sino que se arrastra históricamente en San Andrés y con un impacto económico muy elevado para las finanzas locales, ya que solo en la última década el desembolso ha alcanzado los 7 millones de euros.

El convenio con el Ayuntamiento de León para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento en el municipio se firmó el 13 de septiembre de 2016 con un precio inicial de 639.581 euros anuales. Desde entonces, se ha renovado y prorrogado casi una decena de veces para asegurar la asistencia de estos profesionales en San Andrés.

Parcela arrasada por el fuego detrás del colegio Trepalio.Ramiro J. Lopez

Con esa medida, el Ayuntamiento evita construir el costoso parque de Bomberos al que estaría obligado por Ley por superar los 20.000 habitantes, pero ha hecho valer la cercanía a la capital con quien comparte incluso varios barrios como La Sal o Pinilla para que los efectivos de la ciudad también atiendan las emergencias de este Ayuntamiento del alfoz a cambio de un canon.

En los últimos años (como en 2024 y 2025), la cantidad a pagar bajó ligeramente a 615.300 euros anuales, pero recientemente se ha debatido un nuevo acuerdo por 795.166 euros para adaptarlo a la normativa de la Diputación.

Desde la firma de ese convenio regulador, San Andrés del Rabanedo lleva pagados esos 7 millones de euros a la capital leonesa para financiar la cobertura, asumiendo el coste íntegro de las salidas de los bomberos sin posibilidad de retorno público cuando se producen en fincas o viviendas privadas.

La situación ha dado un giro recientemente. La nueva responsable técnica del área de Servicios Generales ha tomado las riendas del problema y perfila ya el borrador que tenía planteado su antecesor en el cargo con las líneas básicas de la futura ordenanza fiscal que regulará esta tasa.

El documento se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación, pero dispone del articulado principal, si bien resta por confeccionar la memoria económica preceptiva antes de elevar el texto al Pleno municipal para su posterior aprobación provisional y definitiva. La solución, al menos, ya se enfoca.