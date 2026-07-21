Centristas propone crear un Espacio de Libre Expresión en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Los Centristas (CCD) instarán al equipo de Gobierno de UPL y a los grupos de la oposición del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a que impulsen la creación de un Espacio de Libre Expresión (Free Speech Zone), un lugar público destinado a garantizar que cualquier vecino pueda reflejar sus opiniones, propuestas, inquietudes o reivindicaciones de forma libre, pacífica y respetuosa.

El portavoz de CCD, Juan Carlos Fernández, defiende que «la libertad de expresión no debe quedarse únicamente en un derecho reconocido por la Constitución, sino que las administraciones públicas deben facilitar su ejercicio con espacios abiertos al diálogo, la crítica y la participación ciudadana». Considera que la creciente desafección política hace necesario abrir nuevos cauces para escuchar a los vecinos y fomentar una democracia más participativa, «con un lugar para el encuentro de ideas y ser escuchado».