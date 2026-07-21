León espera una pedrea tras el cambio de tercio en remolcado

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Una de las posiciones de optimismo que le quedan a León en materia ferroviaria tiene que ver con la iniciativa privada; un coto casi exclusivo para darle algo de empaque al sector de los ferrocarriles en la provincia, achicharrados en mitad de la desinversión pública y la pérdida de conexiones, además del grave perjuicio que cobra aún facturas de alejar de este territorio la línea de alta velocidad a Galicia. Por eso la perspectiva de un negocio de mantenimiento y reparación de material remolcado constituye una excepción en mitad de un desierto; más, cuando el propio taller de este segmento en la capital leonesa recibió a finales de primavera otra embestida con la adjudicación de servicio de atención en vía. De ese fleco puede llegar la nueva promoción, a través del desarrollo de una base de mantenimiento de vagones de mercancía. Fuentes consultadas en el sector ferroviario, ven más que factible el propósito a partir de las gestiones iniciadas para asentar la línea de reparación y mantenimiento en uno de los terrenos de Adif en la zona del bypass del sur de la capital leonesa, en ese chaflán entre Trobajo del Cerecedo y el área industrial de Onzonilla; ahí, en un área en la que hasta no hace tanto se desarrolló una relevante actividad comercial y logística de movimiento de vehículos a través del transporte ferroviario. Los que pueden ser promotores de la iniciativa están a punto de abrir un negocio de la misma línea, aunque de mayor calado y proyección, en la provincia de Valladolid; para reparar material de mercancías, ahora que cada vez más mercantes dependen de operadores privados, y la división del ferrocarril público ofrece ya detalles indiscutibles de severa recesión. La empresa promotora del negocio ya habría comunicado a su personal la creación de una línea de trabajo de reparación en León, en una dimensión a escala de la que estrenará en la provincia de Valladolid, en Medina del Campo, antes de que acabe este mes de julio, según recoge la agenda del Gobierno que será partícipe del evento de inauguración. Así se puede compensar en León la cesión en actividad ferroviaria que conllevó la adjudicación desde el pasado 1 de julio a la empresa GMF (Gestión Material Ferroviario) de la Asistencia Técnica en Vía (ATV), dependiente hasta ese fecha del Taller de Material Remolcado de León en su área de influencia. Hasta los más optimistas con el futuro de las bases de mantenimiento en León, la más endeble es la de remolcado, ven en este giro administrativo la sentencia definitiva a uno de los vestigios industriales de la floreciente posición industrial ferroviaria en el emplazamiento de León. El área de actividad de las bases y talleres en León tiene una herida profunda desde que se arruinó el plan de salir fuera de la ciudad.

La línea de trabajo en el remolcado de mercancías ofrece nichos de negocio con la irrupción de operadores privados