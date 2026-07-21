Llega una nueva ola de calor con los termómetros disparados y noches torridas ¿Cómo afectará a León?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos ante la llegada de una nueva ola de calor que afectará a gran parte de España a partir de este martes. En la provincia de León, aunque con menor intensidad que en el sur y este peninsular, se esperan ascensos térmicos significativos que pondrán a prueba a la población más vulnerable.

Según el organismo, un patrón de bloqueo con una dana estacionaria al noroeste de la Península y un anticiclón en niveles medios sobre el norte de África está favoreciendo la intrusión de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión. Esta situación, combinada con la fuerte insolación de julio, provocará un ascenso progresivo de las temperaturas en la vertiente atlántica, que incluye el interior de Castilla y León.

En León capital y gran parte de la provincia se prevén máximas que podrían alcanzar los 34-36°C entre el miércoles y el jueves, con posibles picos cercanos a los 38°C en zonas más resguardadas. Las mínimas también se mantendrán elevadas, superando los 15-18°C, lo que configurará noches tropicales en algunos puntos.

Miércoles 22 y jueves 23: Momentos de mayor calor en la provincia, con ambiente sofocante durante las horas centrales del día.

Riesgo importante para personas de edad avanzada, con problemas cardiovasculares o respiratorios, y para quienes realicen actividades al aire libre.

Aumento del peligro de incendios forestales, que podría alcanzar niveles extremos.

La Aemet indica que el viernes 24 es probable la entrada de aire más fresco por el noroeste, lo que iniciaría un descenso térmico generalizado y pondría fin al episodio de ola de calor. No obstante, hasta entonces se recomienda extremar las precauciones: hidratarse bien, evitar el sol entre las 12 y las 18 horas, y prestar especial atención a niños y ancianos. Desde la Junta de Castilla y León y los servicios de emergencias se insiste en seguir las recomendaciones oficiales y consultar la evolución en la web de Aemet, ya que factores como la calima, el viento o la posible nubosidad introducen cierta incertidumbre en la duración e intensidad exacta del calor en la provincia de León.