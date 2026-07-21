La Guardia Civil compra abanicos, paraguas y bisutería: el gasto público de la polémica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha formalizado un contrato de suministro de merchandising destinado a diferentes unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que incluye artículos tan dispares como abanicos, paraguas, pines, bufandas tubulares o monedas institucionales. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, detalla una adjudicación dividida en 22 lotes que abarca desde material de oficina hasta regalos protocolarios.

El expediente 1DGT2B000156, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, ha despertado el interés tanto de pequeñas y medianas empresas como del debate público sobre el destino de los fondos públicos en España. La contratación se enmarca dentro de la categoría de "Regalos y premios" según la clasificación CPV, lo que plantea interrogantes sobre la finalidad exacta de estos productos.

Los primeros lotes adjudicados, correspondientes a alfombrillas para ratón, llaveros y bufandas tubulares, fueron formalizados el 9 de julio de 2026 con valores que oscilan entre los 1.000 y los 3.500 euros por lote. La empresa gallega SERITEC S.L., con sede en Ourense, se ha alzado con varios de estos contratos tras competir con otras pymes españolas en un proceso donde el precio representaba el 90% de los criterios de adjudicación.

Desglose completo del contrato de merchandising

El catálogo de artículos incluidos en esta licitación abarca un amplio espectro de productos promocionales. Entre los 22 lotes diferenciados se encuentran gorras, sets de bolígrafos y portaminas, alfombrillas para ratón, abanicos, llaveros, carpetas portafolios y memorias USB. También figuran tazas, bufandas tubulares, blocs de notas, bolsas porta-móviles y bidones para bebidas.

Los lotes más llamativos incluyen cajas de colorines, pegatinas, pulseras, paraguas y pines, además de mochilas tácticas básicas. Especial mención merecen las monedas institucionales con cápsula, artículos de bisutería, regalos institucionales y metopas de protocolo, estos últimos tradicionalmente utilizados en actos oficiales y ceremonias.

La diversidad de productos sugiere un uso multifuncional del merchandising, que podría abarcar desde campañas de seguridad vial dirigidas al público general hasta obsequios protocolarios en eventos oficiales. Sin embargo, el BOE no especifica el destino concreto de cada categoría de artículos ni las cantidades exactas solicitadas en cada lote.

Proceso de adjudicación y participación empresarial

El procedimiento de contratación ha seguido la modalidad de abierto simplificado, permitiendo la participación de cualquier empresa interesada. Los datos disponibles muestran una participación variable según el lote: mientras que las alfombrillas para ratón atrajeron únicamente 2 ofertas, los llaveros recibieron 8 propuestas y las bufandas tubulares alcanzaron las 10 ofertas competidoras.

Los criterios de valoración establecidos otorgaban un 90% de peso a la oferta económica y apenas un 10% a aspectos técnicos relacionados con la ampliación del plazo de garantía. Esta distribución sugiere que el precio ha sido el factor determinante en la selección de proveedores, relegando a un segundo plano consideraciones sobre calidad o características adicionales de los productos.

Contexto y finalidad del gasto público

Este tipo de contrataciones de merchandising por parte de organismos públicos en España no resulta infrecuente, aunque suele generar debate en un contexto de escrutinio sobre el gasto público. Las administraciones argumentan que estos materiales cumplen funciones de comunicación institucional, campañas de concienciación y representación en actos oficiales.

En el caso de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, es previsible que parte del material se destine a campañas de educación vial, especialmente aquellos artículos más accesibles como abanicos, llaveros o pegatinas que podrían distribuirse en controles informativos o eventos de seguridad vial. Los artículos más elaborados, como las metopas de protocolo o las monedas institucionales, probablemente se reserven para intercambios oficiales o reconocimientos internos.

El valor total de los tres lotes adjudicados conocidos asciende a 6.000 euros, una cifra que representa solo una fracción del contrato completo que abarca 22 categorías diferentes. Aunque las cifras individuales pueden parecer modestas, el conjunto del expediente podría alcanzar importes significativamente superiores una vez completada la adjudicación de todos los lotes pendientes.