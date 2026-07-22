El futuro de las guardias y las listas de espera sanitarias en León se decide en Madrid

Detrás de la jerga burocrática del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial, que se vuelven a reunir hoy, se esconde una cita trascendental para la vida cotidiana de los leoneses. La negociación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre el nuevo Estatuto Marco y las listas de espera no es un mero debate político, determinará directamente cuántos médicos habrá de guardia por la noche, cuánto tiempo habrá que esperar para una operación o una ecografía en la provincia y si el Hospital El Bierzo podrá mantener abiertos sus servicios clave.

León se juega en esta reunión la viabilidad del día a día en sus dos hospitales de referencia y la transparencia con la que se evalúa la atención sanitaria que reciben sus ciudadanos. Se abordará el modelo de guardias. El Ministerio pretende eliminar progresivamente las guardias de 24 horas y fijar un límite máximo de 17 horas seguidas de trabajo. Aunque sobre el papel busca evitar la fatiga de los profesionales, su aplicación práctica genera una enorme incertidumbre en la provincia, porque al restringir las horas de turno continuado en el Hospital de León sin aumentar el personal se obligaría a fragmentar los turnos y a multiplicar las cuadrillas. En la práctica, para cubrir las mismas 24 horas del día se necesitarían más médicos en plantilla, un recurso del que actualmente la sanidad pública no dispone de forma masiva.

Por su parte, en el Hospital El Bierzo la situación es aún más crítica. Ponferrada sufre una falta estructural de especialistas en áreas fundamentales como Oncología, Radiología o Cardiología. Si la ley prohíbe las guardias de 24 horas sin enviar médicos de refuerzo, la Junta de Castilla y León advierte de que será «materialmente imposible» confeccionar los calendarios mensuales, lo que pondría en riesgo la atención de urgencia y los turnos nocturnos en el centro berciano.

El segundo gran punto de la reunión es acordar un método único para medir las listas de espera en toda España. Hasta ahora, cada comunidad autónoma aplica matices a la hora de contar cuándo empieza y termina la demora de un paciente. Para León, la aprobación de este sistema unificado significará que habrá datos comparables. Se acabará la disparidad de criterios para medir el tiempo para una consulta de cabecera, un especialista, una prueba diagnóstica (escáner, resonancia) o una intervención quirúrgica. También habrá fiscalización para comparar en igualdad de condiciones si la demora en los hospitales de la provincia son superiores o inferiores a la media nacional.