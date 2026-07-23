Retenciones en la N-120 por obras en Valverde de la Virgen
Los camiones circulan muy lentos o incluso están parados por el corte de uno de los carriles
Las obras de reasfaltado tras las últimas lluvias en la carretera N-120, a la altura de Valverde de la Virgen, han condicionado esta mañana el tráfico en una de las vías más transitadas de la provincia.
Los camiones circulan muy despacio o prácticamente parados debido a obras en la carretera.
Los trabajos se están realizando entre los kilómetros 317 y 315, con corte del carril izquierdo en sentido decreciente. El paso es obligatorio por el carril derecho. Se recomienda circular con precaución.