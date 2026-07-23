Retenciones en la N-120 por obras en Valverde de la Virgen

El tráfico en el tramo de la N-120 a su paso por Valverde de la Virgen pueblo y San Miguel es muy intenso.m.p.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras de reasfaltado tras las últimas lluvias en la carretera N-120, a la altura de Valverde de la Virgen, han condicionado esta mañana el tráfico en una de las vías más transitadas de la provincia.

Los camiones circulan muy despacio o prácticamente parados debido a obras en la carretera.

Los trabajos se están realizando entre los kilómetros 317 y 315, con corte del carril izquierdo en sentido decreciente. El paso es obligatorio por el carril derecho. Se recomienda circular con precaución.