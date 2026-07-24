Cortes de tráfico en León desde este lunes 27 de julio por obras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones en la circulación de vehículos en la avenida Antibióticos a partir del lunes 27 de julio, concretamente el tramo comprendido entre las calles San Juan Bosco y Lima, donde se producirán cortes parciales de carriles de circulación en dos fases.

La primera fase se desarrollará entre el 27 y el 31 de julio y se cortarán los dos carriles de entrada a León de la avenida Antibióticos. En una segunda fase, que se desarrollará entre los días 3 y 7 de agosto, se cortarán los dos carriles de salida a León de esa misma vía.

La Policía Local coordinará estas modificaciones con la empresa responsable de las obras con el fin de minimizar las afecciones al tráfico y garantizar que la circulación se desarrolle de la mejor manera posible.

Además, recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación.