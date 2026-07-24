Cortes de tráfico en León desde este lunes 27 de julio por obras
Un tramo de la avenida Antibióticos estará cortado los próximos días
La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones en la circulación de vehículos en la avenida Antibióticos a partir del lunes 27 de julio, concretamente el tramo comprendido entre las calles San Juan Bosco y Lima, donde se producirán cortes parciales de carriles de circulación en dos fases.
La primera fase se desarrollará entre el 27 y el 31 de julio y se cortarán los dos carriles de entrada a León de la avenida Antibióticos. En una segunda fase, que se desarrollará entre los días 3 y 7 de agosto, se cortarán los dos carriles de salida a León de esa misma vía.
La Policía Local coordinará estas modificaciones con la empresa responsable de las obras con el fin de minimizar las afecciones al tráfico y garantizar que la circulación se desarrolle de la mejor manera posible.
Además, recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación.