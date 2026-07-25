Asturias acorrala a Aucalsa con 1,1 M€ de multa por el sablazo de la AP-66 a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aunque la ofensiva parte de Oviedo, el golpe sobre la mesa retumba de lleno en León. El Gobierno del Principado de Asturias ha dicho «basta» al peaje de la León-Campomanes e impondrá una sanción récord de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la concesionaria de la AP-66, por cobrar la tarifa íntegra a los conductores a pesar del pésimo estado de la vía, marcada por obras interminables, desvíos y retenciones kilométricas.

Una decisión que pone voz al malestar de los miles de leoneses que cada día cruzan hacia el norte —y de los asturianos que bajan a la provincia— pagando un importe máximo por un servicio bajo mínimos. La frase del consejero de Ordenación del Territorio asturiano, Ovidio Zapico, resume la indignación compartida a ambos lados del puerto. «Se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril», señalan desde el Principado.

La propuesta sancionadora, impulsada por la Dirección General de Consumo del Principado y que será ratificada este lunes por el Consejo de Gobierno asturiano, se divide en dos bloques. De un lado, por una infracción muy grave (1 millón de euros) al seguir aplicando la tarifa máxima de más de 16 euros a pesar del deterioro continuado de la vía, la pérdida de carriles y los constantes embotellamientos. Consumo entiende que no hay correspondencia entre el precio exigido y el servicio prestado.

Y de otro, por una infracción grave (100.000 euros) derivada de la falta de información clara y con antelación a los usuarios. Los conductores que entran a la autopista —tanto desde León como desde Asturias— no son advertidos a tiempo del alcance real de las retenciones, impidiéndoles elegir rutas alternativas antes de pasar por la barrera de pago.

Zapico no ha dudado en calificar la autopista como una «auténtica ratonera» y el cobro abusivo en estas condiciones como una «auténtica vergüenza».

El embate asturiano va más allá de la vía administrativa y vuelve a poner en evidencia el debate político y la pasividad al sur de la Cordillera. El Principado ha vuelto a exigir formalmente al Ministerio de Transportes el levantamiento inmediato de las barreras en los peajes leoneses de La Magdalena y Villablino.

Aunque la sanción propuesta no implica el levantamiento automático del peaje ni la devolución directa del dinero a las tarjetas de los usuarios (para lo cual se recomienda guardar los recibos y extractos del Telepeaje/Vía-T de cara a posibles reclamaciones individuales o colectivas), el expediente sienta un precedente jurídico inédito contra las concesionarias de autopistas en España.

Este hito sancionador —el mayor de la historia de Consumo en Asturias— se suma a la batalla de fondo contra la ilegalidad de la prórroga del peaje concedida en su día hasta el año 2050, un castigo económico que ahoga la competitividad de León y Asturias. Mientras el expediente administrativo inicia ahora su tramitación —donde Aucalsa podrá presentar alegaciones—, Asturias ha marcado el camino de la presión institucional para defender los derechos de los usuarios en la principal arteria que conecta la provincia de León con el Cantábrico.