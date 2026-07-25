León, la provincia con más piscinas de CyL pero con un grave desequilibrio territorial

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La provincia de León cuenta con un parque de 190 piscinas (entre cubiertas y descubiertas), el mayor de Castilla y León en términos absolutos, pero presenta una de las peores ratios de la Comunidad: una instalación por cada 2.358 habitantes, por debajo de la media autonómica (una por cada 2.291) y lejos de las provincias mejor dotadas.

Así se desprende del informe 'Calidad de las aguas de recreo. Castilla y León 2025', elaborado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y al que ha tenido acceso Ical. Castilla y León dispone en total de 1.048 piscinas, lo que equivale a una por cada 2.291 habitantes. Sin embargo, la distribución es muy desigual. Segovia lidera con diferencia la oferta relativa (una piscina por cada 1.308 habitantes), seguida de Ávila (1.435) y Soria (1.702). Salamanca también supera la media (1.991). En el extremo opuesto se sitúan Burgos (una por cada 3.421 habitantes) y Valladolid (3.110), las dos con menor disponibilidad. León (2.358), Zamora (2.365) y Palencia (2.602) se encuentran en una posición intermedia-baja.

León destaca, no obstante, por su volumen total: es la provincia con más instalaciones (190), por delante de Valladolid (170) y Salamanca (165). Entre estas tres provincias se concentra más de la mitad del parque autonómico. Además, León es la que más piscinas cubiertas tiene (42), seguida de Valladolid (37) y Segovia (24). En piscinas descubiertas, Salamanca lidera con 154, seguida de León con 148.De las 1.048 piscinas de la Comunidad, 764 son públicas (72,9%) y 284 privadas (27,1%). El censo autonómico bajó en 13 instalaciones respecto al año anterior, principalmente por el cierre de piscinas privadas. En León, como en el resto, predominan las descubiertas de titularidad pública.

Control sanitario intenso

Durante 2025, los servicios de Salud Pública realizaron 4.204 inspecciones (media de cuatro por piscina) y miles de controles analíticos (cloro, pH, turbidez, etc.), con un total de 18.858 determinaciones. León forma parte del mapa provincial con diferencias notables: mientras Segovia y Palencia lideran en intensidad inspectora, Salamanca y Valladolid concentraron el 39% de los incumplimientos por defecto de desinfectante.La Consejería incoó 18 propuestas de expediente sancionador en toda la Comunidad y notificó seis incidentes al Ministerio de Sanidad, tres de ellos relacionados con patologías previas (uno con resultado de fallecimiento).

El informe pone de manifiesto que, aunque León cuenta con el mayor número de piscinas de Castilla y León, su ratio por habitante la sitúa en una posición relativamente desfavorable en comparación con provincias menos pobladas como Segovia o Ávila, lo que refleja las dificultades de equipamiento en territorios amplios y con densidad demográfica baja.