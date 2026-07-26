Los bomberos de León despliegan un operativo de urgencia para frenar el avance de los incendios en Ávila y Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha movilizado en las últimas horas a efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) para colaborar de forma directa en las labores de extinción de los graves incendios forestales que azotan las comunidades de Madrid y Ávila.

La intervención de los bomberos leoneses se ha producido a petición expresa del Puesto de Mando Avanzado, el organismo encargado de coordinar los recursos de emergencia en las zonas afectadas. Ante la complejidad de la situación en estos frentes, el Ayuntamiento ha respondido con premura para aportar capacidad operativa sobre el terreno y aliviar la presión sobre los equipos locales.

El dispositivo desplazado desde la capital leonesa está compuesto por un total de cinco bomberos altamente cualificados, un vehículo pickup —ideal para el acceso a terrenos escarpados y labores logísticas— y una bomba forestal pesada, un camión todoterreno preparado específicamente para el combate directo contra el fuego en masas forestales y zonas de difícil acceso.

Con esta actuación, el SPEIS de León reitera su compromiso con la solidaridad intercomunitaria y la ayuda mutua en catástrofes naturales, sumando recursos técnicos y humanos esenciales para proteger tanto los entornos naturales como las poblaciones amenazadas por las llamas en Ávila y Madrid.