La Universidad de León abre una bolsa de empleo para veterinarios

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Universidad de León ha puesto en marcha un procedimiento que abre nuevas oportunidades laborales para titulados superiores en el ámbito veterinario. La institución académica ha convocado la constitución de una bolsa de empleo temporal destinada a cubrir necesidades en el campus de León, estableciendo un sistema de selección que combina transparencia, mérito y capacidad en el marco de la normativa vigente en España, según ha publicado el Bocyl la pasada semana.

El proceso, regulado mediante una resolución del Rectorado fechada el 21 de julio de 2026, responde a la necesidad de disponer de profesionales cualificados en áreas específicas relacionadas con animalarios, clínica veterinaria y servicios afines. Esta convocatoria se enmarca en el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León, que establecen los principios fundamentales para la selección de personal temporal en las administraciones públicas. La iniciativa de la Universidad leonesa representa una respuesta a las demandas del sector de investigación y docencia, donde la necesidad de contar con veterinarios especializados en el manejo y cuidado de animales de experimentación ha experimentado un notable incremento.

El procedimiento garantiza que solo accedan a la bolsa aquellos candidatos que cumplan con requisitos específicos de alta cualificación profesional. Requisitos y perfil de los candidatos: Para formar parte de esta bolsa de empleo, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas rigurosamente. Entre los requisitos generales se encuentra poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. Además, es imprescindible contar con la capacidad funcional necesaria para desempeñar las tareas propias del puesto. El aspecto más relevante radica en los requisitos específicos de titulación y capacitación profesional. Los candidatos deben estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Veterinaria, lo que constituye el punto de partida para acceder al proceso. Sin embargo, la convocatoria establece una exigencia adicional de gran relevancia: poseer la capacitación para realizar funciones de Veterinario Designado.

Esta capacitación, regulada por el Real Decreto 53/2013 de 1 de febrero, es fundamental para trabajar con animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. El marco normativo establece que estos profesionales deben contar con formación específica que garantice el bienestar animal y el cumplimiento de los protocolos éticos en investigación. Sistema de valoración y baremo de méritos. La Universidad de León ha diseñado un sistema de puntuación que alcanza un máximo de 100 puntos, distribuidos en cuatro categorías principales que evalúan diferentes aspectos del perfil profesional. Esta estructura busca identificar a los candidatos más preparados y con mayor experiencia en el ámbito específico de la convocatoria. La primera categoría, con un peso de hasta 30 puntos, valora los ejercicios eliminatorios superados en procesos selectivos realizados en los cinco años anteriores. Los ejercicios superados en la propia Universidad de León se puntúan con la nota obtenida en base 10, mientras que los realizados en otras administraciones públicas obtienen el 70% de esa puntuación. Este criterio reconoce el esfuerzo de quienes han participado en procesos selectivos anteriores. inalmente, las titulaciones académicas relacionadas pueden aportar hasta 10 puntos adicionales. Se valoran especialmente el Máster Universitario en Investigación en Ciencias Veterinarias y el Máster Universitario en Ciencia de Animales de Laboratorio, ambas titulaciones de nivel superior al exigido para el acceso. Proceso de solicitud y plazos establecidos. El procedimiento de presentación de solicitudes se realiza exclusivamente a través de medios electrónicos, utilizando la sede electrónica de la Universidad de León.

Los interesados disponen de 15 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León para formalizar su participación, debiendo contar con certificado digital o identificación mediante cl@ve.