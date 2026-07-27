Ya es oficial: el Bocyl da luz verde a más de 120.000 metros cuadrados en Cantamilanos para ampliar el norte de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El desarrollo urbanístico del norte de León ha dado un nuevo paso adelante con la tramitación simultánea de dos actuaciones estratégicas en el entorno de Cantamilanos, una de las mayores reservas de suelo de la capital leonesa, según publica este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Por un lado, la Junta de Castilla y León ha concluido que el estudio de detalle del sector NC 06-01 del Plan General de Ordenación Urbana no tendrá efectos ambientales significativos, por lo que no será necesario someterlo a una evaluación ambiental ordinaria.

El ámbito afecta a una superficie de 120.102 metros cuadrados situada al norte del casco urbano, entre la Ronda Interior y la ciudad consolidada, en un espacio de transición entre los barrios de Eras de Renueva y Padre Isla, las dotaciones de la avenida de Asturias y otros desarrollos urbanísticos previstos más al norte.

La propuesta contempla la ordenación detallada del sector para uso principalmente residencial, la creación de una nueva trama urbana, la reserva de una amplia zona dotacional en la ladera del cerro de Cantamilanos y la implantación de actividades económicas que contribuyan a dinamizar el entorno.

Paralelamente, el Ayuntamiento de León ha aprobado inicialmente el proyecto de actuación del sector NC 03-02 'Cantamilanos Norte', promovido por la Junta de Compensación del ámbito, lo que abre ahora un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones.

Este proyecto incorpora las determinaciones de reparcelación y urbanización necesarias para ejecutar el desarrollo del sector mediante el sistema de compensación, en el que los propietarios asumen las tareas urbanizadoras.

La relevancia de la actuación queda reflejada en las garantías exigidas por el Ayuntamiento, que ha requerido a la Junta de Compensación una garantía de urbanización de más de un millón de euros, equivalente al 15% de los costes previstos, además de distintas correcciones técnicas y registrales antes de la aprobación definitiva.

Entre esas condiciones figura también que las cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento que excedan de los derechos de los propietarios se materialicen en vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

En el caso del NC 06-01, los informes sectoriales recabados durante la tramitación concluyen que no existen afecciones significativas sobre espacios protegidos ni sobre los valores ambientales del entorno, aunque parte del ámbito se encuentra en una zona arqueológica, por lo que deberán adoptarse medidas específicas de protección patrimonial.

Las dos decisiones suponen un avance relevante para la expansión urbana del norte de León, un área estratégica llamada a conectar distintos tejidos residenciales de la ciudad y a incorporar nuevas viviendas, dotaciones y actividades económicas en torno al corredor de Cantamilanos.