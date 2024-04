El PSOE acusa a la UPL de "mentir" con la gestión de la basura en San Andrés

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Benjamín Fernández, se muestra contundente al asegurar que “UPL miente en la gestión de la recogida de basura en el municipio”.

“En la comisión informativa de este miércoles, el concejal responsable de la materia dijo que los tres camiones estaban operativos pero solo había dos conductores, y un tercero se incorporaría este viernes día 19 de abril y, por otro lado, ante los medios de comunicación aseguran que sólo hay uno en funcionamiento y que los otros dos los recuperarían la semana que viene”, detalla el edil socialista. "Como pudimos contrastar, este mismo jueves día 18 estaban funcionando de manera simultánea tanto el camión nuevo, cuya matrícula es 1955MMD, como el de matrícula 2165JGM", revelan.

Benjamín Fernández apunta que “el equipo de gobierno intenta ocultar con mentiras una situación para la que no hay excusas y que ha superado el límite de lo tolerable por la ciudadanía”, con contenedores a rebosar y decenas de bolsas tiradas junto a ellos. “Lo más preocupante es que no hay visos de que la situación pueda mejorar, porque desde que gobierna UPL nos ha demostrado que no es capaz de gestionar en condiciones un servicio que es de vital importancia, y con dos horas al día dedicadas a la concejalía, menos aún”, resalta el concejal del PSOE.

“Somos conscientes de que durante nuestro mandato era uno de los servicios más complicados para que se cumpliera con las exigencias de los vecinos y vecinas y que tenía que mejorarse, pero la acumulación de basura que ahora estamos viendo jamás se produjo en semejante cantidad, ni siquiera con días festivos continuos, la pandemia o la huelga del CTR”, subraya el portavoz socialista, que alerta del peligro de que esta situación se mantenga con el incremento de las temperaturas.

Fernández resalta que durante el anterior mandato, el equipo de gobierno socialista “tenía claro que había que dialogar y coordinarse con todos los trabajadores del servicio, cuyo esfuerzo y dedicación evitan que todo empeore aún más”. “Desde la Concejalía se trabajaba diariamente, recorriendo todas las calles del municipio, para mejorar en todo lo posible y detectar cada necesidad, y ahora esto no está sucediendo y se ve en la calle”, añade el portavoz del PSOE.

“Mientras tanto, UPL se dedica a poner excusas: la falta de personal, que es el mismo que había cuando gobernaba el PSOE; la necesidad de material, aunque tienen un camión nuevo que ya está perfectamente operativo; y el millón de euros por la tasa de basura, algo que no afecta al día a día del servicio y que se solventa con los 15 millones de remanentes positivos de tesorería que siguen teniendo a su disposición”, agrega Benjamín Fernández.