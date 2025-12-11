Los coletazos de la crisis de la basura en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo continúa trabajando para normalizar el servicio de recogida de residuos en todo el municipio. La excepcionalidad de la situación generada en los últimos días ha obligado a reorganizar los trabajos, que se están llevando a cabo por zonas con el objetivo de restablecer cuanto antes las condiciones habituales de salubridad y limpieza en las calles.

El servicio municipal está actuando de manera coordinada para agilizar la retirada de basura y resolver las incidencias acumuladas. Para reforzar los trabajos, esta tarde se incorpora un camión adicional de recogida, que permitirá ampliar la capacidad operativa y acelerar la limpieza en todos los barrios del municipio. Mientras, de forma parales, se suceden las imágenes aportadas por algunos afectados, con residuos sin recoger, coletazos de una crisis por una cadena de imprevistos.