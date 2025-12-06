San Andrés activa un plan de choque para las toneladas de basura que se acumulan en las calles

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras una semana con la basura 'hasta el cuello' y el grito vecinal 'en el cielo', el equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo asegura que activará un plan de choque tras lograr reparar uno de los tres camiones de recogida averiados.

Según afirman, ese vehículo ya está operativo y gracias a ello, «en las próximas horas se procederá escalonadamente al vaciado de los contenedores y a la recogida de la basura acumulada en los distintos puntos del municipio».

Y no es poco, sino toneladas de residuos que han animado a la fauna de San Andrés a picotear las bolsas en busca de restos de comida, como muestra la fotografía. El Ayuntamiento también asegura que se pondrá en funcionamiento otro vehículo de apoyo y la barredora para seguir reforzando las labores de limpieza y garantizar «un servicio adecuado y sostenido durante estos días», tras haber logrado también minimizar una pequeña parte con un camión cedido por León una tarde.

Con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, se mantendrá el refuerzo de personal «mediante turnos doblados», insisten, para normalizar «cuanto antes» la situación y asegurar que el servicio de recogida se preste con «la máxima eficiencia posible».

El equipo de Gobierno de UPL reconoce las dificultades que se han generado y reitera su «compromiso de mejorar el servicio», cubriendo las necesidades y con el refuerzo de los «recursos necesarios para evitar incidencias similares en el futuro». Aunque, la acumulación de basura ya se ha repetido en reiteradas ocasiones este mandato. Los leonesistas agradecen el esfuerzo de los trabajadores municipales del servicio para devolver la normalidad a la situación y piden «disculpas» por la acumulación de desperdicios que ya ha sido contestada con una recogida de firmas exigiendo soluciones.