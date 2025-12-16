San Andrés emplea 272.000 euros en un camión de basura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo adjudica la compra de un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos con cargo a los fondos de cooperación de la Junta. Esta inversión de 272.000 euros se enmarca en uno de los objetivos prioritarios del actual equipo de gobierno: la mejora progresiva de la flota de vehículos municipales, que cuando se asumió la responsabilidad de gobierno se encontraba en una situación muy precaria. Con esta adjudicación, ya son dos los camiones de basura adquiridos durante el presente mandato, a los que se suma también la compra de una nueva barredora, lo que supone un avance significativo en la modernización de los medios materiales destinados a la limpieza viaria.