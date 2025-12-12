Villaquilambre aprueba definitivamente la remodelación del Camino Viejo a León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha aprobado de forma definitiva el proyecto de remodelación del Camino Viejo a León, en el tramo comprendido entre la calle Pablo Casals y Villarrodrigo, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Esa actuación legitima la expropiación de los bienes y derechos afectados y ha sido declarada de utilidad pública e interés social.

La iniciativa, que busca mejorar la conexión viaria y la seguridad en uno de los accesos históricos al municipio, fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local el pasado 14 de agosto.

El acuerdo incluía la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes que deberán ser ocupados para ejecutar las obras, así como la declaración de necesidad de ocupación.

Tras someterse a información pública durante un mes, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 2 de septiembre, el expediente no recibió alegaciones ni propuestas alternativas.

Este hecho ha permitido que la aprobación inicial se eleve automáticamente a definitiva, sin necesidad de resolución expresa, según lo previsto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El proyecto, que afecta a una zona estratégica para la movilidad entre Villaquilambre y la capital leonesa, pretende modernizar el trazado y mejorar las condiciones de tránsito, tanto para vehículos como para peatones.

La actuación se enmarca en la política municipal de renovación de infraestructuras y responde a una demanda histórica de los vecinos, que reclaman desde hace años una mejora en este acceso.

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de León en el plazo de dos meses, conforme a la normativa vigente.

El alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez Flórez, ha firmado la resolución que permitirá iniciar los trámites para la ejecución de las obras, cuya fecha de comienzo se anunciará próximamente.