León contará con un gran parque comercial en una de las zonas con más expansión residencial

Suelo de Villaobispo donde se construirá el 'gemelo' del centro comercial Reino de León.FERNANDO OTERO

Villaquilambre contará con un nuevo gran parque comercial después de que la Junta de Castilla y León haya abierto el trámite de información pública relativo a la solicitud de licencia presentada por Iberian Retail Parks 18, S.L.U. para implantar un gran establecimiento comercial en el municipio.

La resolución, fechada el 24 de febrero y difundida este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), fija un plazo de quince días para presentar alegaciones y permite consultar toda la documentación del expediente en la Dirección General de Comercio y Consumo.

El proyecto se ubicará en el sector SUR‑29 de Villaobispo de las Regueras, una de las zonas de mayor expansión residencial del municipio.

La promotora registró la solicitud de licencia comercial el 4 de agosto de 2025 y completó la documentación el pasado 17 de febrero, momento en el que incorporó las subsanaciones requeridas para continuar el procedimiento administrativo.

La actuación incorpora un Plan Parcial que modifica la ordenación detallada del sector para permitir la implantación del complejo.

Según la memoria descriptiva presentada, el futuro Parque Comercial León II ocupará una parcela de 28.506,85 metros cuadrados, que coincide con la edificabilidad máxima permitida.

El diseño se organiza en cuatro áreas de edificaciones comerciales y una gasolinera, todas ellas de una planta y con tipología aislada, distribuidas de forma que comparten una gran zona de aparcamiento en superficie.

El proyecto está concebido como un gran equipamiento comercial colectivo que combinará actividades de bricolaje, alimentación, equipamiento personal y del hogar, restauración y servicios complementarios.

En total, el conjunto alcanza una superficie construida de 15.730,17 metros cuadrados, con una sala de ventas máxima de 6.168,29 metros cuadrados y 4.797 metros cuadrados destinados a otros usos, como almacenes, vestuarios, zonas administrativas, salas logísticas o dependencias técnicas.

Durante el periodo de información pública será posible examinar la solicitud de licencia comercial, la descripción del proyecto, los planos del anteproyecto y el instrumento urbanístico habilitante.

Las alegaciones podrán presentarse tanto en registro físico como por vía electrónica mediante el modelo de instancia general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, conforme a la Ley 39/2015.