El centro comercial de La Granja se dobla hacia Villaobispo y creará 300 empleos

Como si fuera un calco, el actual centro comercial de La Granja, que comenzó a funcionar en septiembre de 2021, saltará por fin la ronda Este para doblarse en espacio, empleo y naves en suelo de Villaobispo de las Regueras.

Y lo hará, tras cuatro años de trámites, porque a la empresa andaluza Bogaris, promotora de ese multihipermercado bautizado como Reino de León, se le han quedado «pequeños» los 23.500 metros cuadrados que ahora ocupan las grandes firmas de bricolaje, deportes, mascotas, alimentación y muebles en terrenos de León capital.

Su expansión se efectuará sobre una finca enorme de casi tres hectáreas al otro lado de la circunvalación de la LE-20. Una franja de uso terciario enmarcada en el SUR-29 del municipio vecino de Villaquilambre, que la compañía comenzó a mirar con buenos ojos por la necesidad de crecer.

De modo que el área metropolitana leonesa ganará una gran superficie comercial superior a los 28.000 metros cuadrados, donde se invertirán casi 30 millones de euros para levantar naces laterales y una central que albergarán los nuevos negocios.

Fuentes del proyecto confirman que se valoran crear 300 puestos de trabajo en el 'gemelo' comercial y sumar también otras instalaciones relacionadas con la restauración. De momento, parece que la cadena de alimentación valenciana Mercadona 'tirará' del nuevo espacio, como hace cinco años empujó en la zona de León Alimerka como gurú de la cesta de la compra.

El uso terciario permite, además, que se ubiquen desde residencias a oficinas, servicios administrativos, financieros o de información, entre otros, lo que abre el abanico de posibilidades.

Bogaris presentó ya en el Ayuntamiento de Villaquilambre el plan de actuación, reparcelación y urbanización de sus 28.000 metros cuadrados en Villaobispo, donde impulsó una junta de compensación con los propietarios de las parcelas del sector.

Para llegar a ese punto fue preciso 'trocear' el gigantesco sector urbanístico de medio millón de metros cuadrados que se había diseñado en su día en exclusiva para edificar viviendas, pero que durmió una década el sueño de los justos por la crisis de la construcción y su desmesurado tamaño para desarrollarlo.

Para despertarlo, se redefinió en siete polígonos más pequeños en lo que supuso el primer gran cambio del Plan General de Ordenación Urbana de Villaquilambre desde 2011. Cinco para viviendas, otro de 10.000 metros cuadrados para el futuro cuartel de la Guardia Civil, que permitirá el traslado y ampliación del puesto de Armunia, mientras el séptimo alcanzó la catalogación de uso terciario y comercial y fue adquirido por Bogaris al constituir un gran escaparate para los 30.000 vehículos que atraviesan por delante de él cada día.

Villaquilambre siempre ha mostrado su interés porque esos terrenos se desarrollen con un proyecto de generación de empleo y recursos, como se ha enfocado ahora al desdoblar el centro comercial. No en balde, también favorece a las arcas municipales los ingresos derivados del impuesto de construcción (Icio), Actividades Económicas (IAE) y del IBI futuro.

Un cambio en el PGOU, a pleno

El pleno que celebra la Corporación de Villaquilambre mañana lleva precisamente una propuesta para modificar el plan General de Ordenación Urbana respecta a la normativa de gran establecimiento comercial.

Se trata de un cambio para adaptarse a la normativa autonómica de grandes superficies comerciales y allanar el camino a la expansión del centro comercial Reino de León.

Bogaris posee una cartera de interesados que no encontraron suelo en la zona de León. Y el nuevo ‘brazo’ junto a la urbanización de La Candamia también mira a la ronda Este, que constituye un escaparate muy importante. El suelo comercial servirá de motor para el resto del sector.

Bogaris, 69.000 m2 en el retail ibérico

Bogaris mantiene en fase de desarrollo una cartera de 23 parques comerciales y 4 freestanders, que suman en conjunto 690.000 m2 en la Península Ibérica. La compañía, fundada en 1989, ha promovido hasta la fecha más de 1,7 millones de m2, distribuidos entre 32 parques comerciales, cuatro centros comerciales y 40 freestanders. Entre esos activos destaca el parque Reino de León que ahora expandirá, el centro comercial Torrecárdenas en Almería, Granada Kinepolis, Alta de Lisboa en Portugal o el parque comercial Sevilla Norte.

En junio, Bogaris hablaba de una cartera de 25 proyectos en desarrollo, que sumaban más de 237.000 m2 de nueva SBA retail y entre ellos se situarán las tres hectáreas del área metropolitana leonesa.

La actividad de esta compañía va ligada a operadores de primer nivel. En alimentación figuran Mercadona, Lidl, Aldi y Dia, junto con cadenas de implantación regional como Eroski, Alimerka o El Jamón. En Portugal, la compañía colabora con Continente, Pingo Doce, Recheio y Lidl. Y en el ámbito internacional, compañías como Costco Wholesale, Decathlon, Leroy Merlin, Obramat, El Corte Inglés, Bauhaus, Conforama, Media Markt, McDonalds, KFC y Burger King.