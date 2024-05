Con un programa en el que habrá "talento local pero también artistas nacionales", actividades "para todos los gustos y edades, que este año no se quedarán en el centro", la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, publicitó el programa de San Juan y San Pedro. No puede estar "más contenta", como alabó, tras un plan de "once días, desde el 20 al 30 de junio", en el que las principales novedades se atienen a "un espectáculo lumínico con 250 drones la noche del 28 de junio" y el traslado del Día de las Peñas, el 22 de junio, del casco histórico al aparcamiento de San Pedro.

El programa se asienta en un gasto de 590.000 euros, «cerca de 40.000 euros más que el año pasado», debido a que «han subido los gastos de producción y el caché de los artistas, como expuso Orejas. Pero no detalló que Fórmula V cobrará 18.150 euros por actuar el 22 de junio, en el aparcamiento de Espacio León; Chenoa 35.090 euros por la cita del 23 de junio y Mirian Rodríguez 21.780 euros por la del 29 de junio, ambas en la plaza Mayor. Ni que Reincidentes ingresará 12.100 euros por el concierto del 27 de junio, La Pegatina 53.240 euros por el del 26 de junio, OBK y Rafa Sánchez 28.435 euros por el del 28 de junio y las orquestas Orquesta Assia y Orquesta Gaudí, incluidas en la «Batalla del Rock. Segundo Asalto», 25.410 euros por el del 23 de junio, todos ellos en la explanada de los Pendones Leoneses.

El cartel musical dará espacio taambién a Top Líder, el 21 de junio, y a la orquesta Tucán Brass, el 22 de junio, y al festival Flamenco, el 24 de junio, los tres en la plaza Mayor. El mimso escenario servirá para El 28 de junio celebrará el Día de la Identidá Llionesa, organizado en colaboración con Conceyu País Llionés, con la música de Habeas corpus, Club negro y Los Positivos. Junto con estos grupos, habrá también «talento local», aunque con cachés mucho más modestos que rondan de media los 500 euros. En este listado figura el grupo Catalina grande, piñón pequeño, que actuará el 25 de junio en la plaza Mayor. Su presencia no sólo se acotará a los dos grandes escenarios, sino que participarán dentro de una programación «itinerante» bautizada «León suena en tu barrio» y ampliada con otra similar, denominada «Tu barrio está de baile» en la que las academias de danza actuarán dentro de su área de influencia

Jesus F. Salvadores Jueves 20 de junio A partir de la 18:00 h Inauguración Real de la Feria. Día del niño a precios populares. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

19:00 h Gala Especial Cadena Dial Al Sol 2024. Con la actuación de Dani Fernández, David Otero, DePol, Antoñito Molina, Nía, Gonzalo Hermida, Melocos, Ezio Oliva, Yoli Saa, Marta Soto y muchas más sorpresas. Explanada de los Pendones Leoneses.

De 19:30 a 21:30 h Baile discoteca para mayores con Mayorteka. Parque de Juan Morano (parte trasera del Centro Municipal Padre Isla).

20:00 h Escuela de danza Diana Mendoza. Plaza de San Marcelo. 20:00 h Concierto Evangélico Góspel Flamenco. Coro de la Iglesia Evangélica Filadelfia de León compuesto por 8 voces y 7 músicos (piano, guitarras, bajo, batería, percusión). Asociación Cultural Cristiana Evangélica Filadelfia Ciudad de León. Plaza de las Cortes Leonesas.

Marciano Pérez Viernes 21 de junio De 09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán (La Chantría). ¿En qué consiste? Adéntrate en una caravana misteriosa y resuelve enigmas, pistas y desafíos para escapar antes de que se acabe el tiempo. ¡Trabajo en equipo, emoción y adrenalina aseguradas! ¿Cómo reservar? Entrada gratuita, pero es necesaria reserva previa obligatoria en www.lacaravanaescaperoom.com. Inscripciones abiertas a partir del lunes 17 de junio.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

18:00 h Tu barrio está de baile. La escuela de danza Cras Dance León ofrece una clase de danza urbana participativa y exhibición. Anfiteatro de la plaza de San Marcos.

18:30 h XVI Convivencia Vecinal organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño. Plaza Cortes Leonesas. Espectáculo de teatro de calle con la compañía Concedeclown y la obra ‘Chala2’, cuentacuentos con Angie Piruleta yanimación infantil con pintacaras, globoflexia y juegos participativos. Animación musical para bailar con el Probe Miguel y, para acabar, chorizada a precios populares.

De 19:00 a 23:00 h Vizconde Music, bar Plan B. Sesión vermú con un concierto acústico y dos DJs a continuación de cada concierto. Plaza del Vizconde.

20:00 h Academia de danza Infinity Dance Studio. Plaza de San Marcelo. 20:15 h Espigas para una tarde coral. Concierto. Coro Espiga, León. Iglesia de San Martín. C /Plegarias, 3. 20:30 h León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación del grupo El Refugio del Pop. Calle Moisés de León, junto a la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo (Polígono X).

De 20:30 a 21:30 h Espadas Solidarias. Club deportivo Ludosport. Esta actividad y exhibición tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva, enfermedad que afecta al niño leonés Darío. Plaza Mayor.

20:30 h Día Europeo de la Música. Fête de la Musique by Sonda_Music y Museo Casa Botines Gaudí. Presentación del Atlas de Sonidos Remotos. Interior de Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Orquesta Top Lider. Plaza Mayor. 22:00 h Ara Malikian en concierto. The Ara Malikian World Tour. Palacio de Deportes de León.

22:30 h Día Europeo de la Música. Fête de la Musique by Sonda_Music y Museo Casa Botines Gaudí. Concierto de Casapalma. Confluencia entre las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar.

23:30 h Día Europeo de la Música. Fête de la Musique by Sonda_Music y Museo Casa Botines Gaudí. Show Audiovisual ‘Sonidos Remotos’ by Nonu Microwave + Mucrovision sobre la Muralla en la confluencia entre las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar.

DL Sábado 22 de junio De 9:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Calle Santos Olivera, junto a la iglesia de San Froilán (La Chantría). Entrada gratuita.

​11:30 h Tu barrio está de baile. Academia de Baile Ikas Dance, masterclass de Zumba Participativa. Parque de Gloria Fuertes, calle Baldomero Lozano.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h. 12:00 h XI Concentración y Pregón de Peñas Ciudad de León. Organizado por la Federación de Peñas ‘Reino de León’. Plaza del Grano.

De 12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Calle Pilotos Regueral. Acceso gratuito.

12:00 h Comienzo de la caza de notas musicales de ‘Musizón al Rescate’, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro + MÚSICA. Actuación de Musizón 3, niños de 4 años. Plaza de San Marcos.

12:00 h. Presentación del cuento ‘El secreto de las fresas de Almanza’. Organizado por ‘Dealmanzafresas’ y Editorial Péndula. Entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural Péndula, plaza de Colón, 1.

De 13:30 a 23:00 h Vizconde Music, bar Plan B. Sesión vermú con un concierto acústico y dos DJs a continuación de cada concierto. Plaza del Vizconde.

17:00 h Cuentos ‘El Camino Olvidado’. Su misión es recordar el Camino Olvidado con las aventuras de Pedrín Peregrino y Doña Concha. Organizado por la Asociación Leonesa del Camino Olvidado y Editorial Péndula. Entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1.

De 17:00 a 20:00 h Actividades infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

17:30 h IV Talent Show de Danza Urbana El Corte Inglés. Concurso de danza urbana para niños y jóvenes a partir de 8 años para presentar sus mejores coreografías, tanto individuales como en dúos y tríos. Habrá grandes premios en cada modalidad y para categoría de edad. Inscripciones hasta el 16 de junio en el correo electrónico marketingleon@elcorteingles.es. Terraza de la Primera Planta de El Corte Inglés.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses

18:00 h Tu barrio está de baile. Escuela de Danza Rumballet. Rueda de casino participativa en la plaza de Santo Martino.

18:30 h Corrida de toros. Los diestros David Fandila ‘Fandi’, Sebastián Castella y Miguel A. Perera. 6 toros de la prestigiosa ganadería de Zalduendo. Plaza de Toros León Arena.

20:00 h Bailes tradicionales. Tenada y Aguzo. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2024, a cargo de la Cultural y Deportiva Leonesa de Baloncesto.

El equipo de baloncesto de la Cultural y Deportiva Leonesa será el encargado de pregonar las fiestas de San Juan y San Pedro 2024. El conjunto leonés, que logró el ascenso a la LEB Plata, fue esta temporada campeón de Liga EBA del Grupo AB y marcó así un importante hito deportivo que ha sido respaldado por el apoyo del público leonés.

20:30 h Escuela de danza de León. Al finalizar el pregón. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Mentes Peligrosas, con Ana Morgade, Silvia Abril, Leo Harlem, JJ Vaquero y Alex Clavero. Espectáculo de humor. Palacio de Deportes de León. Ing. Sáenz de Miera.

21:00 h Orquesta Tucán Brass. Plaza Mayor.

22:00 h Concierto Formula V. Parking del Centro Comercial Espacio León. Avda. País Leonés, 12. Entrada libre y gratuita.

23:00 y 23:30 h Iluminación Artística y Mural de Luz monumental en León. Fachada de la Real Colegiata de San Isidoro. Plaza de San Isidoro.

F. Otero Perandones Domingo 23 de junio De 11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Plaza de la Cámara de Comercio (La Lastra). Entrada gratuita.

​De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

​12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Do, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Percubón, niños de 5 a 8 años. Frente a Casa Botines.

12:30 h Tu barrio está de baile. Academia de danza Infinity Dance Studio. Clase de danza urbana participativa y exhibición en el parque del Tren. C/ Octavio Álvarez Carballo, 5 (Frente a El Corte Inglés). Academia de danza Infinity Dance Studio. Clase de danza urbana participativa y exhibición en el parque del Tren. C/ Octavio Álvarez Carballo, 5 (Frente a El Corte Inglés).

​13:00 h Bailes tradicionales. Acedera. Plaza de las Cortes Leonesas.

​De 13:30 a 23:00 h Vizconde Music, bar Plan B. Sesión vermú con un concierto acústico y dos DJs a continuación de cada concierto. Plaza del Vizconde.

​De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles. Explanada de los Pendones Leoneses.

​A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

​De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

​18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona centro, Burgo Nuevo. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

​18:00 h Actuación de Sandra Valero, subcampeona de Eurovisión Junior 2023. Organiza 9TV. Teatro de San Francisco.

​18:30 h Corrida de rejones. Los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. 6 toros de Hnos. de Ángel Sánchez y Sánchez. Plaza de Toros León Arena.

​19:00 h Lex Dance by Alhambra. Djs desde las 19:00 h y a partir de las 20:30 h La banda internacional The Fuzillis, en directo desde Londres. Plaza Puerta Castillo.

​20:00 h Bailes tradicionales. Xeitu y Barandal. Plaza de las Cortes Leonesas.

​20:00 h Escuela de danza Coppelia León. Plaza de San Marcelo.

​22:00 h Actividad Fotografía los Fuegos de San Juan con la Asociación Focus. Dentro de las actividades vinculadas a las fiestas de San Juan y San Pedro, la Asociación Focus de fotógrafos leoneses organiza una salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales. Comenzará la actividad a las 22:00 h en el aparcamiento de Toys’r’us, junto a Carrefour, para subir desde allí a los antiguos depósitos de las Lomas, donde se guiará a los participantes para tomar las fotografías. Con las mejores fotos de los participantes se hará una exposición. Para inscribirse y obtener más información dirigirse por mail a info@focusleon.es.

​23:30 h Espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

​00:00 h Hoguera especial ‘El rugido del León’ de la Noche de San Juan. Una hoguera dedicada al León del siglo XXI. Zona de Eras de Renueva, junto a IES Eras de Renueva. Esta hoguera estará expuesta desde su montaje a partir del 20 de junio.

​00:30 h La Batalla del rock ¡Segundo Asalto! Con las orquestas Assia Y Gaudí. Explanada de los Pendones Leoneses.

​00:30 h Chenoa en concierto. Plaza Mayor.

Jesús F. SalvadoresJesús F. Salvadores Lunes 24 de junio De 08:00 h a 15:00 h. Feria tradicional equina de San Juan. Mercado de Ganados de León. Ctra. Vilecha.

De 11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. España acude a las fiestas de León. Explanada de los Pendones Leoneses (Eras de Renueva). Entrada gratuita.

​De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

11:00 h Misa oficial de San Juan, con la asistencia de la Corporación Municipal y otras autoridades. Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.

11:30 h Exposición del Altar Tradicional del Día de San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San Marcelo, puerta de la iglesia.

13:00 h Bailes tradicionales. San Pedro del Castro. Plaza de las Cortes Leonesas.

13:00 h Actuación de la Banda Municipal de León. Templete de la música junto a la Glorieta de Guzmán. Paseo de la Condesa de Sagasta. Acceso gratuito.

De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

​18:00 h. Musizón al Rescate. Cazando a la nota Re, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 2, niños de 36 meses. Plaza del Grano.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Barrio Romántico, Los Cubos y Santa Marina. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

19:00 h Lex Dance by Alhambra. Djs desde las 19:00 h y a partir de las 20:30 h Concierto de Uni Boys. Plaza Puerta Castillo.

20:00 h Bailes tradicionales Hacendera y Trancare. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Escuela de danza Rumballet. Plaza de San Marcelo.

20:30 h León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación de los grupos Esta Noche No (pop rock) y Cosmética (rock). Avenida Ordoño II con Alcázar de Toledo.

21:30 h XIX Festival Flamenco. En homenaje a la Venta Vargas, de San Fernando. Presenta Carlos Feo. Miguel Rosendo (cantaor), Andrés Martinez (guitarrista), Jesús de Lucas (cantaor), Víctor Rosa (guitarrista), María Guerrero (coreógrafa y bailaora), Carolina Castilla (cantaora), Raúl ‘El Bule’ (bailaor), Trini de la Isla (cantaora), Juan Manuel Fernandez (guitarrista), Luis de Pijota (palmero) y Naim Real (palmero). Plaza Mayor.

22:30 h X Jornadas Culturales Rey Ordoño: animación musical con el Probe Miguel, organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la A.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia (junto al polideportivo).

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Mi, organizado por la Fundación San Vicente de

Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón Bebé y Musizón 1, niños de 12 y 24 meses.

Plaza Mayor.

De 17:00 a 20:00 h Actividades infantiles gratuitas. Explanada de Los Pendones Leoneses.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas,

reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños

y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del

campo de fútbol Reino de León.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo.

Zonas Barrio San Mamés, Nocedo y Palomera. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos

de León A Paso de Gigante.

18:30 ‘Cuentos con chocolate’, cuentacuentos de Martina Chocolatina. Organizado por

Chocolate Fábula y Editorial Péndula, entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural

Péndula. Plaza de Colón, 1.

De 19:30 a 21:30 h Baile discoteca para mayores con Mayorteka. Parque de los Reyes de

España.

20:00 h Academia de baile Emotion Dance Academy. Plaza de San Marcelo.

21:30 h Catalina Grande Piñón Pequeño en concierto. Plaza Mayor.

22:30 h Concierto de guitarra española por el cumpleaños de Gaudí. Concierto de guitarra

flamenca española a la luz de las velas, a cargo de Alejandro Valladares. Acceso libre. Algunos

asientos reservados para Amigos del Museo y para aquellos que compren su entrada en la taquilla

del Museo y en www.casabotines.es. Plaza de San Marcelo, frente a Casa Botines.

23:00 h Veintiuno en concierto. Plaza Mayor.

PegatinaDL Miércoles 26 de junio De 11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Avda. Quevedo, zona peatonal junto al parque. Entrada gratuita.

​11:30 h Desfile de moda intergeneracional ‘Uniendo edades, uniendo valores. Moda Re’. Jardín Residencia Mayores Municipal Virgen del Camino. Organiza la Concejalía de Mayores y Cáritas Diocesanas de León.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Fa, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi teclado, niños de 5 a 8 años. Plaza de Regla.

De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas San Claudio y Chantría. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:00 h Tu barrio está de baile. Academia de baile Emotion Dance Academy. Clase de danza urbana participativa y exhibición. Eras de Renueva. C/ Abad de Santullán, 2 (junto al Centro Supera).

20:15 h Concierto Asociación Coral y Recreativa Ordoño II. A Little Mass Jazz, cine pop, rock. Iglesia de San Martín. C/ Plegarias, 3. Entrada gratuita.

20:30 h León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación de New Orleans Jazz Band (soul, jazz) y Radio Lulú (swing pop). Plaza de Santo Martino (Santa Marina).

22:00 h Concierto La Pegatina. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:00 h Recorrido Romántico por León – Memorial Miguel Delgado nº 53. Acompañamiento Banda de Música de León. Salida de Ayuntamiento de León de Ordoño II. Llegada a la iglesia Santa María del Mercado. Ponentes: Elena Aguado (concejala de Acción y Promoción Cultural), Sarita Álvarez Valladares (coordinadora del evento), Mª Dolores Martínez Lombo (encargada Bibliotecas Municipales), Félix Barrio Juárez (director general del Incibe), Enrique Viñas (profesor IES Juan del Enzina) y Máximo Cayón Diéguez (cronista oficial de la ciudad de León).

DL Jueves 27 de junio De 11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Explanada de Santa María Josefa (La Palomera). Entrada gratuita.

​De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas centro, San Marcos, Eras de Renueva, Pinilla y El Crucero. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:30 h Cuentacuentos ‘La fiesta de los Cuentos’, con Cuentos para Cloe, Yicarabú, Viaje a Fabulandia y Cachín Choco. Cuentos y música en directo. Organiza: Editorial Péndula, entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1.

19:00 h Pasarela de Moda Gaudí Moda. Organizada por la agencia de modelos y azafatas CPI en colaboración con Fundos - Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo, frente a Casa Botines.

De 19:00 a 20:00 h Espectáculo Sevillanas grupo Luz del Norte. Templete del paseo de la Condesa de Sagasta (Plaza de Guzmán).

De 20:00 a 22:00 h Baile discoteca para mayores con Mayorteka. Templete del paseo de la Condesa (Plaza de Guzmán).

20:00 h Academia de baile Ikas Dance. Plaza de San Marcelo.

20:30 h León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación de Inspector Harry (rock nacional) y Agosto (indie pop). Parque de las Artes de San Pedro (La Serna).

22:00 h Concierto Reincidentes. Explanada de los Pendones Leoneses.

María Fuentes Viernes 28 de junio De 9:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Explanada de Santa María Josefa (La Palomera- San Mamés). Entrada gratuita.

​De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Santa Ana, José Aguado y La Lastra. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:00 h Manifestación del orgullo LGTBIQ+. Salida de la explanada Pendones Leoneses, San Marcos, Gran Vía de San Marcos, parada frente a sindicatos, plaza de la Inmaculada, con otra parada frente a la Subdelegación del Gobierno, avenida Roma, plaza de Guzmán El Bueno, Ordoño II con parada frente al Ayuntamiento para seguir a Santo Domingo y terminar en la plaza de San Marcelo. Desde la organización semana que este desfile es de carácter reivindicativo y abierto a la participación de toda la ciudadanía. Al terminar el desfile, 19:00 h, en el escenario de la plaza de San Marcelo habrá música y la lectura del Manifiesto LGTBIQ+ 2024 por Claudia León Prieto. A continuación, actuación de Penélope.

19:30 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra, y entrega del premio ‘Aconceyau de honor’ a Antonio Barreñada García por su trabajo constante en pro de la Identidá Llionesa, en el resurgir de los pendones, en la lucha leonesa y la difusión internacional de nuestras raíces en los campeonatos de luchas celtas, representando a León como nación Celta. Actuación de los grupos:

20:00 h Habeas corpus

21:00 h Club negro

22:00 h Los Positivos

23:00 h Abogado del diablo

00:00 h Reparto de las tradicionales sopas de ajo a cargo de la Federación de Peñas Reino de León.

a cargo de la Federación de Peñas Reino de León. 00:20 h Actuación de Atributos (versiones de los 80). Plaza Mayor. Organiza Conceyu País Llionés. 20:00 h Bailes tradicionales. Andadura y banda de gaitas Agavica. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h MMA. Hombres de Honor. Competición de artes marciales mixtas. Presencia del Cinturón Internacional WKN HDH 61 Kg, Borja García. Plaza de Toros León Arena.

De 20:30 a 21:30 h Espadas Solidarias. Club deportivo Ludosport. Actividad cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva, enfermedad que afecta al niño leonés Darío. Puente Castro, área de la fiesta.

22:00 h Concierto de Rafa Sánchez. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Grupo musical Los Alcántara, en Puente Castro. Área de la fiesta.

23:30 h Espectáculo de luminotecnia de 220 drones ‘Las Maravillas del Mundo’. Un diseño exclusivo para la noche de San Pedro de León. Zona ribera del río Bernesga, junto a IES Eras de Renueva.

23:45 h Espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Espectáculo de luz y color. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto a IES Eras de Renueva.

00:00 h Degustación de las tradicionales sopas de ajo a precios populares. Con su cazuela y vaso. Plaza Mayor. Organizado por la Federación de Peñas y amenizado por charangas.

EFE/Chema Moya Sábado 29 de junio 9:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. Puente Castro, en la Era. Entrada gratuita.

​De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 h.

De 12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones Jardín de las Artes y León con Arte. Calle Pilotos Regueral. Acceso gratuito.

12:00 h Actuación Danza del Dragón. Salida del desfile frente a Botines, subida por la calle Ancha hasta llegar a la plaza de Regla (Catedral) donde se hará la Danza del Dragón, entre otras actividades.

De 17:00 a 20:00 h Actividades Infantiles gratuitas. Explanada de los Pendones Leoneses.

De 18:00 a 20:00 h Actividades Zona 9TV. Programa de televisión en directo, entrevistas, reportajes, actuaciones y sorteo de regalos para los asistentes, con diversas actividades para niños y jóvenes. Explanada de los Pendones Leoneses.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del campo de fútbol Reino de León.

18:00 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el área de fiestas de Puente Castro, Polígono X, El Ejido. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

De 19:30 a 21:30 h Baile discoteca para mayores con Mayorteka. Parque de Quevedo.

20:00 h Actuación de Ángel Rielo. ‘El Feliciólogo’ es el escritor superventas del ‘Pequeño Libro de la Felicidad’ (best-seller con 15 ediciones). Organiza 9TV. Teatro de San Francisco.

20:00 h Escuela de danza Cras Dance León. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Bailes tradicionales. Esla y Malvasia. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Concierto de verano, actuación del Orfeón Durangués-Durangoko Orfeoia, organizado por la Asociación de Vecinos El Espolón, la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y la parroquia de Santa Marina La Real. Iglesia de Santa Marina la Real. Entrada: donativo a beneficio de Cáritas parroquial.

20:00 h Espectáculo ecuestre de Paco Martos. Un espectáculo digno del mejor de los escenarios de Europa, con una gran puesta en escena. Parte de los beneficios del mismo van a ser donados a la fundación Por Dos Pulgares de Nada a favor de la investigación del FOP que está impulsando la familia del pequeño Darío.

21:00 h Concierto Rozalén + the Sirius + DJC. Apertura de puertas a las 20:00 h. Venta de entradas en wegow.es y en Kira y Lúa (Nocedo, 75). Precio 33 euros anticipada y 45 en taquilla. Palacio de Exposiciones de León.

22:00 h Concierto de Miriam Rodriguez. Plaza Mayor.

23:00 y 23:30 h Iluminación Artística y Mural de Luz monumental en León. Fachada de la Real Colegiata de San Isidoro. Plaza de San Isidoro.