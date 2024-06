Fiestas de San Juan y San Pedro 2024 en León: programa deportivo completo

Las fiestas de San Juan y San Pedro 2024 llegan a León un año más con un programa repleto de actividades deportivas para disfrutar de estos días de festividad de la forma más saludable.

Ramiro Viernes 21 de junio De 09:00 a 14:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real. (No es posible el acceso al público)

De 09:30 a 00:00 h Torneo de Pádel Ciudad De León Caja Rural de Zamora. Organizado por la Federacion de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos. De 16:00 a 21:00 h LXXIII Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

De 19:00 a 20:00 h Fiesta del Bote del Dragón - Ejercicios para la salud (Taichí). Organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de León – Club Taichí León. Plaza de Puerta Obispo.

Jesús F. Salvadores Sábado 22 de junio De 08:30 a 23:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2024. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

De 09:00 a 14:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta, organizado por la Delegación de Tiro Olímpico. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real. (No es posible el acceso al público).

De 09:00 a 19:00 h Torneo de Golf San Juan y San Pedro. Organizado por Luengo Manjón SLU, Campo de Golf Municipal. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:30 a 00:00 h Torneo de Pádel Ciudad de León Caja Rural De Zamora. Organizado por la Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

10:00 h Batalla de Porteros. Organizado por la Escuela de Tecnificación de Porteros de León. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 10:00 a 20:00 h XII Torneo Hockey en línea Ciudad de León. Organizado por el CD Hockey In Line León y Rollers In line León. Pista de patinaje Pabellón San Esteban. C/ Dama de Arintero, 21.

10:30 h XXVI Trofeo Ciudad de León-Deportes Autóctonos. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, Delegación de León. Bolera Cinco de Octubre. C/ Cinco de Octubre.

10:30 h Concurso Junior de Bolo Leonés 2024. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, Delegación de León. Bolera Cinco de Octubre. C/ Cinco de Octubre.

De 10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organizado por la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones www.stretbaskettour.com.

De 11:00 a 14:00 h Jornada de puertas abiertas y exhibición de coches de radio control. Organizado por la Asociación Rueda Loca. Circuito de radiocontrol Rueda Loca Arena. Junto al Pabellón Deportivo del antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios de León. Paseo del Parque.

De 11:00 a 17:00 h Cuadrangular de Softbol Amigos Dominicanos. Organizado por la Asociación Dominicana de Castilla y León. Campo de Softbol de la Universidad de León.

De 11:30 a 14:00 h Corro de Base de Lucha Leonesa San Juan y San Pedro 2024. Organizado por la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León. Luchódromo Ciudad de León. C/ El Encinar.

De 16:00 a 19:00 h Triangular de Baloncesto Amigos Dominicanos. Organizado por la Asociación Dominicana de Castilla y León. Complejo Juan Abelló.

De 16:00 a 21:00 h LXXIII Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 h Gran Premio Nacional San Juan y San Pedro de Atletismo Deportes Kamariny. Organizado por la Delegación Leonesa de Atletismo. Pistas de Atletismo de la Universidad de León. Campus de Vegazana. Calle Silverio Fernández Tirador.

Jesús F. Salvadores Domingo 23 de junio De 09:30 a 14:00 h VII Trofeo San Juan Pistola Standard. Organizado por la Delegación de Tiro Olímpico. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real. (No es posible el acceso al público)

De 09:30 a 00:00 h Torneo de Pádel Ciudad De León Caja Rural De Zamora. Organizado por la Federacion de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

De 10:00 a 14:00 h XII Torneo Hockey en línea Ciudad de León. Organizado por el CD Hockey In Line León y Rollers In line León. Pista de patinaje Pabellón San Esteban. C/ Dama de Arintero, 21.

De 10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organizado por la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones www.stretbaskettour.com.

De 11:00 a 23:00 h Open San Juan y San Pedro 2023 Squash. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

De 16:00 a 21:00 h LXXIII Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

Javier Lunes 24 de junio De 08:30 a 14:15 h Campus Experience Real Madrid. Organizado por Sekou SL. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado. (No es posible el acceso al público)

De 10:30 a 14:00 h LXVI Trofeo San Juan de Bolo Leonés. Organizado por Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, Delegación de León. Bolera de San Francisco León. C/ Marqueses de San Isidro, 1.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Hyundai Pádel Master León. Organizado por Pádel Park León. Plaza de San Marcos.

Jesús F.Salvadores Martes 25 de junio De 08:30 a 14:15 h Campus Experience Real Madrid. Organizado por Sekou SL. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado. (No es posible el acceso al público)

De 09:00 a 15:00 h Inicio XI Campus de Fútbol Diego Calzado. Organizado por Fútbol Base León. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. (No es posible el acceso al público)

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Hyundai Pádel Master León. Organizado por Pádel Park León. Plaza de San Marcos.

Jesús F. Salvadores Miércoles 26 de junio De 08:30 a 14:15 h Campus Experience Real Madrid. Organizado por Sekou SL. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado. (No es posible el acceso al público)

De 09:00 a 15:00 h XI Campus de Fútbol Diego Calzado, organizado por Fútbol Base León. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. (No es posible el acceso al público)

De 17:30 a 20:30 h Cuerpo Activo con Deportes Sydney. Organizado por Club Taichí León, en el Parque de los Reyes (Plaza de las Pérgolas). Karate y Taekwondo infantil y pilates adultos.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h. Torneo Hyundai Pádel Master León. Organizado por Pádel Park León. Plaza de San Marcos.

F. Otero Perandones Viernes 28 de junio De 08:30 a 14:15 h Campus Experience Real Madrid. Organizado por Sekou SL. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado. (No es posible el acceso al público)

De 09:00 a 15:00 h XI Campus de Fútbol Diego Calzado. Organizado por Fútbol Base León. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. (No es posible el acceso al público)

De 16:00 a 22:00 h León Cup 2024 - Fútbol 7. Organizado por la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de La Palomera. C/ Emilio Hurtado.

16:30 h Primera Semifinal del XXXVII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Organizado por el Club Ajedrez Ciudad de León. Auditorio Ciudad de León.

De 17:00 a 00:00 h VI Master Internacional de Pádel. Organizado por Major League Pádel. Tenis5padel Indoor. Ctra. Zamora-T, 61.

De 17:30 a 21:30 h Kilómetro – Aventura. Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h. Torneo Hyundai Pádel Master León. Organizado por Pádel Park León. Plaza de San Marcos.

Ramiro Sábado 29 de junio 09:00 h IV Torneo de Golf Leonoticias. Organizado por Desde León al Mundo SL. Campo de Golf Municipal. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:00 a 15:00 h XI Campus de Fútbol Diego Calzado. Organizado por Fútbol Base León. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate, 1.

De 09:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. (No es posible el acceso al público)

De 09:00 a 00:00 h VI Master Internacional de Padel. Organizado por Major League Pádel. Tenis5padel Indoor. Ctra. Zamora-T, 61.

De 09:00 a 22:00 h León Cup 2024 - Fútbol 7. Organizado por la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de La Palomera. C/ Emilio Hurtado.

De 09:30 a 00:00 h Torneo Hyundai Pádel Master León. Organizado por Pádel Park León. Plaza de San Marcos.

De 09:00 a 15:00 h I Torneo Cofrade Solidario Diego Triguero. Organizado por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz y la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero (Grupos jóvenes de ambas cofradías). Campos de fútbol del CHF (Antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios de León). Paseo del Parque.

11:30 h Conferencia ‘Historia viva del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León’. Con Leontxo García como conductor y moderador y con la participación de Viswanathan Anand, Marcelino Sión, Joaquín Espejo, Veselin Topalov y Jaime Santos. Universidad de León - El Albéitar. Avda. Facultad de Veterinaria, 25.

De 16:00 a 21:00 h XXIV Torneo de Pulsos Ciudad de León. Organizado por el Club Lancia de Lucha de Brazos. Pabellón del Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

16:30 h IX Open Internacional Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Organizado por el Club Ajedrez Ciudad de León. Auditorio Ciudad de León.

16:30 h Segunda Semifinal XXXVII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Organizado por el Club Ajedrez Ciudad de León. Auditorio Ciudad de León.