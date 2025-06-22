Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el domingo 22 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, domingo 22 de junio:

9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo, Avda. Real (no es posible el acceso al público).

9:00 a 15:00 h LV Trofeo de Judo San Juan y San Pedro. Organizado por la Federación de Judo de Castilla y León. Polideportivo Puente Castro. C/ Sagitario. 9:00 a 21:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2025. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

11:30 h Corro de Lucha Leonesa de Base. Organizado por la Federación de Lucha Leonesa. Parque de Eras de Renueva. C/Santos Ovejero (junto al Centro Supera).

Celebración de la Solemnidad del Corpus Christi

10:00 h Solemne Misa estacional en la Santa Iglesia Catedral de León.

10:45 h Procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad, siguiendo el tradicional recorrido de los años impares: calle Ancha, plaza de San Marcelo, Santo Domingo, Independencia, Policía Nacional, Rúa, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza del Grano, Cuesta Carbajalas, Juan de Arfe, plaza de San Martín, Plegaria, plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta para terminar en la plaza de Regla.

12:30 h Bendición final del Santísimo Sacramento en la Plaza de Regla.

10:00 a 22:00 h Feria del barrio de los artistas. Primera feria, de arte contemporáneo del colectivo El Barrio de los Artistas. Doce horas de exposición y venta de arte en las que se incluyen talleres, sesiones dj y pintura en directo. Los stands de la feria son Ediciones Menguantes, Estudios Tripolares, La Futura, Galería Cinabrio, Espacio EF, La Cabaña, La Casa Magnética (Jonathan Notario y Efraím Ortega), La Isla Bukanera (Juan Rafael y Eloísa Otero) y Luis Melón.

Exteriores de la Parroquia de San Francisco de la Vega, calle Gómez Salazar. Colabora La Parroquia de San Francisco de la Vega, Instagram: @el_barrio_ de_los_artistas. Correo electrónico: elbarriodelosartistasleonoeste@gmail. com

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Avenida de los Cubos. Entrada gratuita.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Si, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de música moderna en el Come y Calle. Jardín de San Francisco.

A partir de las 12:00 h Festival 30 aniversario Caja Rural León, plaza Santo Martino. Escenario con las actuaciones en directo de:

13:30 h Dúo Gaucho 21:00 h Ciudad Tributo

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

17:00 a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h tatoos; 18:30 h Hamma Beads;

18:30 h podcast; 19:00 h carteras de cómic. Espacio Joven Vías.

17:00 a 19:00 h iniciación a la escalada; de 17:00 a 20:30 h escalada libre. Polideportivo Salvio Barbiluengo. Avd. Real. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

17:00 a 20:30 h Go Skateboarding Day. Organizado por Club Skate León. Skatepark del paseo de Papalaguinda.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 h ‘Los Cuentos de Cachín de Chocolate en la Librería Mágica.’ Sorteo de dulces regalos. Organizado por Editorial Péndula y Defábula. Plaza de Colón, 1.

18:30 h Corrida de toros. Morante, El Fandi y Cayetano. Ganadería Hermanos García Jiménez. Organiza: Funtausa. Plaza de Toros León Arena.

19:30 h Escuela de baile Infinity Dance Studio. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

19:45 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza de San Marcelo. Actuación de los grupos leoneses:

-20:00 h Radio Lulú

-21:00 h Humo

-22:00 h Sunset Boulevard

-23:00 h Treshumantes

-00:00 h Salamanders

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Esla y San Pedro del Castro. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 a 1:00 h DJ Cazurro del año. Batalla de Dj’s. Explanada de los Pendones Leoneses.