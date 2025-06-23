El rito más desconocido de la noche de San Juan se vive en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy es la jornada de practicar ritos ancestrales. A medianoche, cuando todo arda, es momento de hacer algunos de los rituales más conocidos para esta fecha. La noche de San Juan, que se celebra en la víspera del 23 al 24 de junio, es una de las festividades más mágicas y arraigadas en León. Coincidiendo con el solsticio de verano, esta noche combina rituales paganos y cristianos, donde el fuego, el agua y las hierbas se convierten en protagonistas de una velada cargada de simbolismo. En la provincia de León, esta celebración no solo reúne a miles de personas alrededor de las hogueras, sino que también conserva tradiciones únicas que reflejan la identidad cultural del territorio.

El fuego como centro de la celebración

En toda España, la noche de San Juan está íntimamente ligada al fuego, un elemento purificador que, según las creencias precristianas, fortalecía al sol en su punto álgido y protegía contra los malos espíritus. En León, la hoguera es el corazón de la fiesta. Miles de leoneses se congregan en espacios públicos, como la ribera del río Bernesga o la zona de Eras de Renueva, para presenciar la quema de grandes hogueras. Estas no solo son un espectáculo visual, sino también un acto simbólico: se queman objetos que representan lo que se desea dejar atrás, como listas de miedos o recuerdos negativos, para dar paso a un nuevo ciclo.

En 2025, la hoguera principal de la ciudad de León llevará el nombre ‘Aúpa Cultu’, en homenaje a la Cultural y Deportiva Leonesa, que recientemente ascendió a Segunda División. Esta tradición de dedicar la hoguera a un símbolo local resalta el orgullo leonés y conecta la festividad con la actualidad de la comunidad.

Rituales comunes en la noche de San Juan

A lo largo de España, la noche de San Juan está repleta de rituales que buscan atraer buena suerte, salud y amor. Algunos de los más populares incluyen:

• Saltar las hogueras: Se dice que saltar sobre las llamas purifica y atrae buena fortuna. En muchas localidades, los más valientes cruzan las hogueras varias veces mientras piden deseos.

• Baños de medianoche: En las zonas costeras, es común sumergirse en el mar a medianoche para renovar energías. En León, aunque no hay costa, algunas personas se acercan a ríos o fuentes para realizar abluciones simbólicas.

• Quema de deseos: Escribir deseos o cosas que se quieren olvidar en un papel y arrojarlo al fuego es una práctica extendida. Se cree que el fuego transforma estos pensamientos en realidad.

• Hierbas de San Juan: En regiones como Galicia o León, se recogen hierbas aromáticas como el romero o el tomillo al amanecer del 24 de junio, ya que se les atribuyen propiedades protectoras y curativas.

Un rito singular en la provincia de León: las “alboreadas” del Bierzo

En la comarca del Bierzo existe un rito distintivo conocido como las alboreadas, un canto tradicional que resuena en la madrugada de San Juan. Este ritual, documentado en el cancionero berciano, consiste en que los mozos del pueblo despiertan a las mozas antes del amanecer para salir juntos a recoger el rocío o a preparar una chocolatada comunitaria. Mientras caminan por las calles, entonan coplas como la siguiente:

“Levantaivos rapaciñas, que ya empieza a alborear, mañanita de San Juan, cuando la zorra madruga con vino y con pan también se desayuna…”

Estas alboreadas no solo son una expresión musical, sino también un acto social que refuerza los lazos comunitarios. En algunos pueblos, los mozos llevaban varas para animar a los más jóvenes a participar en la recolección de leña para la hoguera, una tarea que en el pasado estaba supervisada por el “alcalde de los mozos”, una figura de autoridad juvenil. Este rito, aunque menos común hoy en día, sigue siendo un emblema de la tradición leonesa y refleja la importancia de la música y la convivencia en la noche de San Juan.

La noche de San Juan en la Ciudad de León: música y comunidad

En la capital leonesa, la noche de San Juan es el punto álgido de las Fiestas de San Juan y San Pedro, que se extienden del 20 al 29 de junio. Además de la hoguera, la ciudad se llena de actividades que combinan tradición y modernidad. En 2025, el programa incluye un espectáculo de fuegos artificiales silenciosos, denominado ‘Luminosidad Silente’, que prioriza los efectos visuales para reducir el impacto ambiental y hacerlo más inclusivo. Este evento, a cargo de la pirotécnica Xaraiva, tendrá lugar en la ribera del río Bernesga a las 23:30 del 23 de junio.

La música también juega un papel central. La Batalla del Rock, un enfrentamiento musical entre bandas locales como Malditos Pendejos y Grupo Cañón, animará la explanada de los Pendones Leoneses tras la medianoche. Además, la Concentración de Peñas Reino de León, con más de 45 peñas y 10 charangas, llenará las calles del casco histórico de música y alegría, culminando en juegos populares y bailes en el Barrio Húmedo.