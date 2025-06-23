León expone la solemnidad del Corpus

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Una solemne eucaristía presidida por el obispo emérito de León, Julián López, en la catedral precedió a la procesión del Corpus Christi, que siguió el recorrido marcado para los años impares por el centro de la capital. La carroza del Santísimo estuvo encabezada en su recorrido por la Cruz procesional de la catedral y las cruces parroquiales y ciriales y acompañada, entre otras autoridades, por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y por la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez. El recorrido concluyó en la plaza de la Regla, frente a la catedral, con la bendición final del Santísimo,