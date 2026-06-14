Fiestas de San Juan y San Pedro en León: programa completo del domingo, 14 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

10:00 h Solemne Misa estacional en la Santa Iglesia Catedral de León.

10:45 h Procesión del Santísimo Sacramento siguiendo el tradicional recorrido de los años impares: calle Ancha, plazas de San Marcelo y Santo

Domingo, Independencia, General Lafuente, Rúa, Herreros, Escurial, plaza del Grano, Cuesta Carbajalas, Juan de Arfe, plaza de San Martín, Plegarias, plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta y final en plaza de Regla.

12:30 h Bendición final del Santísimo Sacramento en la plaza de Regla.

21:30 h Concierto de Rodrigo Cuevas: ‘La Belleza’. Apertura de puertas a las 19:30 h Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones de León.