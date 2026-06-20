Duende medieval con inclusión social en el Palacio provincial de León

La Fiesta Medieval es una actividad de convivencia en la que participan representantes de los cuatro centros de atención especializada.Virginia Moran

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Los cuatro centros asistenciales de la Diputación de León —Cosamai, Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle y Santa Luisa— han celebrado este sábado una nueva edición de su tradicional Fiesta Medieval en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la institución provincial.

La jornada ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, que han estado acompañados por los vicepresidentes Roberto Aller y Ana Arias, y los diputados Patricia Martínez, Emilio Martínez y Sara Fernández, que compartieron esta actividad con residentes, usuarios, profesionales, familiares y voluntarios.

La Fiesta Medieval es una actividad de convivencia en la que participan personas de los cuatro centros de atención especializada que acudieron ataviados con vestimentas de época y que disfrutan de un ambiente festivo y participativo que fomenta la integración y la interacción entre todos los asistentes.

En el mercadillo medieval expusieron y vendieron productos artesanales elaborados por residentes y usuarios en los talleres y actividades de estos centros. Entre los artículos expuestos figuran piezas de cerámica, jabones, velas, trabajos de cestería, objetos pintados a mano, encuadernaciones y productos textiles.

La jornada contó con animación medieval, música y juegos tradicionales, como el popular juego de la rana, en un ambiente de encuentro y participación. La iniciativa, que ya es tradición, tiene como objetivo favorecer la integración social de las personas mayores y de las personas con discapacidad, al tiempo que contribuye al desarrollo y estímulo de sus capacidades creativas, físicas y psíquicas. Del mismo modo, busca dar visibilidad a las habilidades y potencialidades de los residentes y usuarios de los centros dependientes de la Diputación de León.