Urraca lleva a León al cielo en la noche más corta y tórrida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León tuvo que conformarse ayer con la quema de la hoguera de San Juan. El sofocante calor dejó a la noche más corta del año sin los populares fuegos artificiales, que podrían trasladarse a otra festividad, según apuntaron desde el Ayuntamiento. Pero Urraca, protagonista indiscutible de este año y de la hoguera de San Juan, fue quemada y sus cenizas se elevaron al cielo para cumplir con la tradición sanjuanera y para rescatar su figura y su valor pese al paso de los siglos. Los actos de las fiestas continuarán hoy.