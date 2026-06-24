Diario de León

Urraca lleva a León al cielo en la noche más corta y tórrida

Virginia Morán

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

León tuvo que conformarse ayer con la quema de la hoguera de San Juan. El sofocante calor dejó a la noche más corta del año sin los populares fuegos artificiales, que podrían trasladarse a otra festividad, según apuntaron desde el Ayuntamiento. Pero Urraca, protagonista indiscutible de este año y de la hoguera de San Juan, fue quemada y sus cenizas se elevaron al cielo para cumplir con la tradición sanjuanera y para rescatar su figura y su valor pese al paso de los siglos. Los actos de las fiestas continuarán hoy.

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

Virginia Morán

Hoguera de San Juan en León

tracking