La ciudad de León celebra la misa en honor a San Juan

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, asiste a la celebración de la misa de San Juan, a la que también acude el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.Carlos S. Campillo

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Las fiestas de San Juan y San Pedro de León cumplieron este 24 de junio con una de sus citas más arraigadas y obligadas, como fue la misa de San Juan que, como cada año, se celebró en la calle Ancha de la capital leonesa, frente a la capilla del Santo Cristo de la Victoria.

La celebración estuvo presidida por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, acompañado por la corporación municipal, que partió del Consistorio de San Marcelo junto a los maceros, la guardia de gala y la Banda de Música Municipal para dirigirse a la citada capilla bajo la entonación del himno de León.

Junto a ellos, asistieron diferentes autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de decenas de leoneses.

Una vez finalizada la homilía, los asistentes se desplazaron a los alrededores de la iglesia de San Marcelo, donde se encontraba expuesto al público el típico altar, organizado por el Grupo Tradicional Tenada, donde una vez más y como marca la tradición, se volvió a escuchar aquello de “una perrina para San Juan”.

Instaurada desde 1953, la misa de San Juan supone uno de los actos más relevantes de las fiestas de verano de León y se enmarca en el patrimonio cultural y festivo de la ciudad. Según recoge el cronista oficial, Máximo Cayón, la ceremonia se incorporó al calendario festivo León en 1953 para conmemorar la bendición de la capilla del Santo Cristo de la Victoria – hecho que ocurrió un 23 de junio de 1944 tras las obras de restauración que fueron sufragadas por el Ayuntamiento de León.

La capilla, de estilo neorrománico, se localiza en la calle Ancha, en el solar en el que, según cuenta la leyenda, se levantaba la casa del centurión, santo y mártir de la Legio VII Gemina, San Marcelo, patrono de la ciudad de León.