Agricultores, al consejero: “No queremos subvenciones. Es lamentable que se pague por no trabajar”

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Un grupo de agricultores y ganaderos de la comarca de Benavente (Zamora) entregaron hoy al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, un documento con las reivindicaciones del sector. “No queremos reventarle ningún acto ni nada. Simplemente, veníamos a entregarle lo que estamos solicitando, que usted lo lea y que apoyéis al sector primario”, matizó uno de los agricultores.

“Que, aquí, no queremos subvenciones. Y lo que es lamentable es que se pague por no trabajar. Que es que eso ya, vamos, clama al cielo. Que se pague por no trabajar”, criticó.

Gerardo Dueñas respondió que, “lógicamente dentro de la legalidad, desde el primer momento la Junta de Castilla y León ya manifestó el apoyo total” al sector agropecuario y recordó que la Administración autonómica trasladó al Gobierno de España el pasado mes de diciembre la primera propuesta de modificación de la PAC, que “estará en un cajón” y reiteró la próxima entrevista, en Bruselas (Bélgica), con el comisario de Agricultura.

“La sostenibilidad tiene que ir siempre vinculada a una rentabilidad en las explotaciones. Menos política verde yo creo y más defensa del sector. Coincidimos en casi todas la reivindicación del sector”, sentenció.

“Ahora, esperemos que la Comisión, Europa y Madrid cambien su estrategia y empiecen a valorar mucho más lo que viene dentro de Europa a nivel de seguridad y soberanía alimentaria, frente a todo lo que está viniendo de fuera “, añadió.

Gerardo Dueñas hizo todas estas declaraciones en el Centro de Transportes de Benavente (Zamora), adonde acudió para clausurar la jornada formativa de la Junta General de Accionistas de Agroteo.

Respecto a las críticas vertidas por uno de los agricultores por que “se pague por no trabajar”, el consejero se refirió a la Agenda 2030. “En agricultura, se transformó en el pacto europeo, la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad. Quiere ir haciendo un enfoque cada vez más medioambiental. El sector es el primero que ha defendido el medio ambiente pero eso no puede ir nunca en contra de la producción”, consideró.

“Hay que ir equilibrando una cosa con la otra. No nos pueden imponer que, en el año 2030, el 25 por ciento de nuestra producción sea ecológica y que se quiten fitosanitarios sin ninguna alternativa.

Asimismo, se refirió a Mercosur y a “lo que estamos importando de terceros países, sin los mismos requerimientos” y recalcó que “tanto apoyar a Ucrania sin ninguna limitación a la arancelaria está provocando que llevemos un año con unos costes tremendos que afectan a nuestra producción de cereales y de girasol”.

“Estáis hartos. Tengo claro que comparto al cien por cien el planteamiento y esperemos que Europa también lo comparta y seamos capaces de compatibilizar el medio ambiente con la producción. Si quieren que el sector sea cada vez más sostenible eso tiene que ir aparejado siempre con un mayor apoyo económico”

Por último, criticó la “burocracia sobre burocracia y legislación sobre legislación” y expresó su apuesta por hacer las modificaciones necesarias para “ser más realistas”.