El ganadero que se niega a dar de alta a su ganado telemáticamente

«Nos atornillan, nos atornillan y a este paso a ver quien queda». Con esta desesperación narra José Meón su pulso con la administración, en este caso con la Junta de Castilla y León.

Este ganadero, propietario junto a su hermano de una ganadería con más de 370 cabezas de ganado en Valencia de Don, que «da comer» a siete familias, ya que cuenta con varios empleados, ha dicho «basta» a las continuas «trabas burocráticas» que les impone la administración, y que es una de las causas por las que cientos de ganaderos y agricultores como él están saliendo estos días a la calle para protestar. En su caso concreto, hasta la semana pasada, siempre se desplazaba al Registro Sección Agraria Comarcal de Valencia de Don Juan, dependiente del servicio territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, para dar de alta a los animales que nacían en su explotación. «Voy hasta dos veces a la semana», explica, hasta el otro día, cuando le informan de que a partir de ahora tendrá que hacer ese trámite telemáticamente, «según órdenes de los de arriba», concreta el ganadero. «Yo no tengo ni redes sociales, y no me pueden obligar a hacer este trámite por Internet a través de un complicado módulo ganadero». Mientras se soluciona su situación Jose «ha plantado» su tractor a la entrada de la oficina Valencia de Don Juan. «No lo pienso mover hasta que no me den una solución», lamenta José. «Con estas cosas nos empujan a cerrar o a irnos a otras comunidades, como Galicia, que tratan mejor a los ganaderos». El pulso está echado.