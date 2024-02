El sector une sus fuerzas en El Bierzo ante la tractorada de mañana en Ponferrada

Publicado por m.c. cachafeiro León Verificado por Creado: Actualizado:

Ll sector agrícola y ganadero del Bierzo escenificó este martes su unidad ante la convocatoria de una tractorada este jueves, 15 de febrero, que partirá de Carracedelo para concentrarse en el Toralín y recorrer el centro de Ponferrada, a partir del mediodía. Fue el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, Daniel Franco, quien trasladó las demandas del sector, que cuenta en la comarca con casi 700 profesionales, y que se resumen en tres: unidad de acción ante los gobiernos autonómico, nacional y Unión Europea, menos trabas burocráticas por la digitalización de los sectores productivos y más apoyo para defender la necesidad de contar con una agricultura y una ganadería competitiva. En el caso del Bierzo, con sus singularidades por el minifundismo y productos que ya son de calidad.

Daniel Franco cargó en su comparecencia contra los «cabecillas» de la tractorada de la semana pasado porque, según dijo, hay que negociar de forma organizada, a través de los representantes sindicales y sectoriales. En la rueda de prensa, celebrada en la sede de los Consejos Reguladores de Carracedelo, estuveron presentes representantes de Ugal, Coag, Asaja, ABA, Cofrubi, asociaciones de apicultores, Fribierzo... «No quisieron que fuéramos, y por eso nos desmarcamos. El tiempo nos ha dado la razón. El sector agrario del Bierzo está unido», dijo Daniel Franco, que leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones.

Entre ellas, incrementar los controles a terceros países, armonizar la política agraria de la UE «para que no nos tiren nuestros productos en Francia», derogar el cuaderno digital y la ley de Bienestar Animal, mantener las ayudas al gasóleo, reducir la burocracia, recuperar el contrato temporal para los trabajadores del campo y eliminar la agenda 20/30.

«En las importaciones los controles de calidad y de fitosanitarios que se hacen están cogidos con pinzas», denunció Daniel Franco. Y es que a esos productos importados no se les exigen las mismas medidas que a los de Europa. Incluso hay países, dentro de Europa, con normativas diferentes y con productos autorizados que en España no se pueden usar. Algo que también reclaman que se modifique.

Tampoco están de acuerdo con la implantación del cuaderno digital de campo. «Esto no va a mejorar nuestras producciones. Tenemos que dedicarnos a producir de la mejor manera posible. En el Bierzo tenemos siete sellos de calidad, más la Denominación de Origen del vino y eso nos avala, sirve para tener un control absoluto y sancionar al que se equivoque. Es absurdo, no somos técnicos y no va a llevar a nada. Ya tenemos inspecciones todos los años. Por eso creemos que es un tema de sanciones», insistió.

El sector reclama que se rebaje la inmensa burocracia que tienen que hacer y que en la Política Agraria Común (PAC) se modifique la reducción de fitosanitarios sin ofrecer alternativas. «Esa transición hacia lo ecológico está de moda pero nadie sabe de verdad de lo que habla. Tiene que tener un fundamento y unas bases claras, sin dar tumbos», pide Franco. Respecto a la PAC, consideran absurda la «rotación de cultivos». «Tenemos que dejar de producir durante un tiempo cultivos que nos dan importantes beneficios mientras se importan de otros lugares», lamentó el portavoz del sector.

En el texto que han elaborado también piden que se derogue la ley de bienestar animal y se consensuen con los ganaderos las compensaciones por enfermedades. «Parece que los ganaderos tratan a los animales a palos», ironizó.