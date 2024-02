Otra protesta frustrada en León

Publicado por M.C.

La manifestación convocada para esta mañana en el aparcamiento de Leroy Merlín, en las afueras de León, fue finalmente suspendida por los propios convocantes por la poca presencia de participantes. Según concretó la propia Subdelegación del Gobierno, la manifestación con vehículos en apoyo al sector primario convocada y comunicada a la Subdelegación del Gobierno fue finalmente suspendida ya que tan solo acudieron dos vehículos y unas siete personas. Dicha manifestación con turismos tenia previsto recorrer diferentes localidades de la provincia de León, Villamañán, Valencia de Don Juan, Palanquinos, Villaroañe y regreso a León en apoyo al sector primario. Esta no es la primera protesta que se convoca, se comunica a la Subdelegación y finalmente no se celebra. El pasado viernes había previsto un corte de carretera en Cabrillanes, para el cual se había solicitado autorización, que finalmente no se celebró. Se espera que esta semana se retomen las protestas en la provincia.