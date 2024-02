Las opas llaman a la unidad del campo para el 23 y la plataforma pide ser escuchada antes

Publicado por M. C. / A.M. / V.A. León Verificado por Creado: Actualizado:

La tractorada convocada por las organizaciones agrarias de la provincia el pasado 29 de enero y que tendrá lugar finalmente este viernes en la capital leonesa no parece contar con el apoyo de todo el sector del campo, por lo menos de momento.

Mientras que este martes las principales organizaciones agrarias de León, Asaja, Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL hacían una llamamiento a la unidad sin fisuras de todos los agricultores y ganaderos de la provincia para salir todos a una en una manifestación «histórica» en defensa del sector, la recientemente creada Plataforma Defensa del Campo Leonés (Decaleón) confirmaba su intención de no asistir «hasta que nuestra opinión no sea escuchada», según señalan en un comunicado. Además, aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos, «ni nos han invitado a asistir».

Arsenio García, secretario provincial de Asaja, que cree vital que «todos estemos unidos, ya que «se trata de la recta final del conflicto», declaró que detrás de esta nueva plataforma hay gente que «no es ajena, ya que todos los agricultores de la provincia, pertenecen a una u otras asociación», por lo que les tendió la mano para ir juntos el viernes a defender «los mismos intereses, ya que vista su tabla reivindicativa, coinciden en todos los puntos con la nuestra». Lo que sí quiso dejar bien claro es que «el respeto por esta nueva plataforma por parte de las organizaciones es absoluto, y aunque no sabemos muy bien quienes son, sí les queremos pedir el mismo respeto, y que al igual que hicimos nosotros de animar a nuestros socios a que salieran a la calle en las manifestaciones que ellos convocaron, ahora les pedimos lo mismo».

Por su parte Decaleón, que tampoco asistirá a la manifestación que tendrá lugar hoy en Madrid pese haber sido invitados, afirman que su deseo es «desde el primer día, mantener nuestro independentismo en la defensa de los derechos de los agricultores de León. Aún así, respetamos cualquier defensa que se haga de los mismos, ya que es necesario y urgente revertir esta situación tan lamentable que vivimos y que nos ha llevado a organizarnos».

Respecto a la movilización de este viernes en la capital leonesa, desde Decaleón afirma que «mantendremos nuestra postura hasta que nuestra opinión no sea escuchada para organizar este tipo de actos, ya que a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni nos han invitado a asistir. No entendemos una defensa del campo leonés sin contar con los agricultores y ganaderos de León».

Finalmente desde la plataforma subrayan que «nuestro objetivo es únicamente defender el campo leonés, y esperamos que las circunstancias para con nosotros cambien, cesen los insultos y las amenazas, y se nos permita tener voz en todas las movilizaciones. De este modo no dudaremos en asistir y respaldarlas».

Ante las críticas de que esta manifestación llega tarde, la secretaria provincial de Ugal-UPA, Sonia Castro, explicó que «ni tarde ni pronto, es cuando es, y no porque hayamos estado parados como dicen, que no es así, sino porque pensamos que es mejor que la fecha se acerque al Consejo de Agricultura de la Unión Europea, prevista para el día 26 de febrero, y porque no quisimos que la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan prevista para el pasado fin de semana, pero que finalmente se suspendió, se viera afectada. Lo que sí considera Castro es que «nos jugamos muchos, antes y ahora, por lo que debemos unirnos, porque si no lo único que vanos a conseguir es dividir al campo, y eso nos perjudica, porque juntos seremos más fuetes».

De la misma opinión se mostró Apolinar Castellanos, de Ucale-Coag, que lamentó que «tras la desaparición de la minería en la provincia, me da la sensación que el próximo sector en desaparecer será el agroganadero, con cada vez más trabas, más burocracias, y con cada vez menos rentabilidad».

Por último, Juan Antonio Rodríguez, de UCCL, quiso hacer un reconocimiento a todos los agricultores a los que animó a que vayan el viernes a la manifestación, y recordó que en León «tenemos un sector que si conseguimos todas estas cosas que nos proponemos seremos un ejemplo, ya que tenemos agua, tenemos tierras y tenemos agricultores jóvenes».

Bajo el lema Exigimos precios rentables y normas flexibles la manifestación, partirá el viernes desde el aparcamiento del estadio Reino de León para luego discurrir por Sáenz de Miera, Puente de los Leones, Guzmán, República Argentina, parque de San Francisco, Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y explanada de la Junta, donde se producirá una intervención por parte de los representantes agrarios.

Según explicó Arsenio García, las reivindicaciones se centrarán en tres ejes principales como son «cambios en la PAC, los precios y la normativa». Destacó que tras las últimas reuniones hayan habido «algunos avances», como la rotación de cultivos, de forma que «en 2024 parece ya no es obligatoria y que se podrá extender a otras campañas», mientras que en la anterior supuso pérdidas de 10.000 hectáreas, con una previsión para la actual de entre 10.000 y 20.000.

En cuanto a la PAC, García mostró su preocupación por el desplome de los precios, sobre todo el de los cereales, que «a fecha de hoy se vende casi un 40 por ciento más barato que hace un año».

Los organizadores esperan la presencia de entre 800 y mil tractores y la participación de miles de personas en la manifestación.