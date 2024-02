El pedáneo de Caín denuncia que llevan ocho días sin cobertura

Publicado por J. Mª CAMPOS Caín Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la junta vecinal de Cain y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, Marino Pérez, denuncia que el pueblo lleva ocho días sin cobertura. Señala que desde los responsables de Movistar les dicen que el problema es que nos les llega la electricidad al repetidor. «Dimos parte a la compañía y nadie ha dado una solución para arreglar la avería», afirmó

Recuerda el pedáneo que «tenemos gente mayor y cualquier emergencia no podríamos darla y además dan temporal todos estos días y aquí te quedas encerrado en cualquier momento con nieve u otras emergencias». A esta situación hay que añadir, según relata Pérez, que tienen a vecinos con enfermedades que necesitan cuidados y no tienen como avisar «si no tenemos cobertura». «Llevamos años reclamando el cambio de equipos por lo obsoletos que son los actuales», según Pérez quien lamenta que no hay empeño por dar servicio a núcleos pequeños porque no hay suficientes clientes. «Prima más lo económico a lo básico y necesario que necesitan los vecinos. Estamos hartos del abandono que sufrimos las zonas rurales», señaló.

Desde la compañía de Movistar manifiestan que parece ser que hay un problema en el contador eléctrico, que es propiedad de la Junta vecinal, con la que ha intentado contactar sin éxito.

El alcalde pedáneo recuerda que esta situación se sufre cada poco y afecta no solo a las personas sino que también a la hostelería que es uno de los sustentos económicos del valle. «Lo único que pedimos es una solución definitiva a la cobertura de telefonía y no tener que estar mendigándolo cada poco».