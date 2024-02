León ha acogido este viernes una nueva tractorada, la tercera desde que el pasado 1 de febrero comenzaran las movilizaciones de los agricultores y los ganaderos en la provincia. Los tractores han accedido a la capital desde todos los accesos, especialmente por las N-630 y la N-120, así como por la N-601 y la CL-623. Diario de León ha contado a través de su edición digital el minuto a minuto de esta nueva protesta que dio comienzo a las 11 de la mañana desde el estadio de fútbol Reino de León para recorrer las principales calles de la ciudad.

A primera hora de la mañana no se registraron incidentes en las carreteras de León a causa de la circulación de tractores, según los datos recabados por la Dirección General de Tráfico (DGT) aunque sí existían problemas en la A-6 entre Combarros y Rodanillo a causa de la nevada, con un aviso de nivel verde.

13:57

"Donde tenemos que estar"

El secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, ha aseverado que “estamos aquí porque es dónde tenemos que estar”. Estamos con esa unidad que nos habéis pedido que no siempre es fácil pero para los temas importantes siempre la hemos tenido y garantizamos que la vamos a tener siempre”. “Eso que no se cuestione”, ha añadido, en clara referencia a las irrupción de los agricultores independientes, que reniegan de la tutela de las organizaciones agrarias. También ha agradecido el apoyo de las empresas que trabajan para el sector, “mayor del que tenemos los agricultores a veces”. Ha valorado Turrado la acogida de la ciudad de León, que “están con nosotros y nos aplauden”. “Esta ciudad no puede vivir de espaldas al campo, si no de cara a un campo que también la sostiene”, ha señalado.

El líder de Asaja ha pedido unión del sector “en los momentos más complicados” y ha defendido a los sindicatos de las críticas sobre su labor y sus servicios, y ha pedido un aplauso para los empleados de las organizaciones agrarias, cuyo trabajo “no lo puede cuestionar nadie, absolutamente nadie”.

​“Pongamos en valor lo que tenemos y cuando nos ataque, a defendernos”, ha espetado Turrado, que ha recibido varios aplausos. También ha valorado el esfuerzo de los agricultores de El Bierzo que se han desplazado hoy hasta León, agricultores que pelean los seguros agrarios, y que saben “como nadie” la diferencia de precios que se pagan.