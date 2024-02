La protesta del campo desborda las previsiones y colapsa la provincia de León con más de un millar de tractores

Publicado por Maite Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

Cerca de 1.000 tractores y medio millar de personas acompañando su marcha han protagonizado el quinto día de movilizaciones del sector agrario en León, unas protestas que comenzaron el pasado miércoles 31 de enero con el asalto espontáneo de cientos de tractores en las carreteras procedentes de varias comarcas agrarias.

La movilización de este 6 de febrero ha sido convocada por las redes sociales y a través de Whatsapp y se ha extendido por todo el país, alterando el tráfico en carreteras y desembarcando en las ciudades. Se trata de una convocatoria independiente, ajena a las organizaciones agrarias y a partidos políticos, según afirman sus participantes que en León se cifran en más de 2.000 agricultores y ganaderos.

La protesta en León afectó a la circulación por las carreteras N-120, que ha sufrido fuertes retenciones desde primera hora de la mañana, y por la N-601, que quedó completamente cortada cuando los tractores se atravesaron en ambos sentidos de la calzada entre Santas Martas y Matallana de Valmadrigal para posteriormente emprender el camino hacia la capital. Esta ha sido la vía más afectada y en la que incluso quedó atrapado el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, de camino a Valladolid. A esta caravana se unieron agricultores de las localidades vallisoletanas colindantes con la provincia de León, que sumaron sus fuerzas a las protestas leonesas.

También han entrado en la ciudad camiones procedentes de la CL-623, que permaneció cortada a la altura de Azadinos, y por la N-630 desde Villamañán.

La movilización también ha llegado hasta El Bierzo, donde una caravana de medio centenar de tractores se internó por las calles de Ponferrada, en dirección a la plaza de Lazurtegui. Los manifestantes bloquearon el centro de Ponferrada.

En León capital, la marcha comenzó en Sáenz de Miera y avanzó por el Puente de los Leones hacia la explanada de los Pendones Leoneses. En medio de un cortejo de aplausos y de expectación ciudadana, los tractores comenzaron a aparcar ordenadamente aunque el espacio reservado se ha quedado pequeño para albergar a todos los desplazados.

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, ha recibido a los manifestantes y ha declarado que entiende la situación que ha generado las protestas "ya que la política agraria dirigida desde Bruselas no atiende a muchas de las situaciones en las que se encuentran los agricultores y ganaderos". Diego ha añadido que, "ante esa necesidad de compaginar el cuidado del medio ambiente con la producción agrícola y ganadera se ha excedido la Política Agraria Común en cuanto a la protección y ha desatendido la producción, también en la provincia de León". "Sabemos que este no es un problema de León, Castilla y León o de España" ha afirmado el delegado territorial, quien ha aseverado que "exigimos al Gobierno de España que con el conjunto de los países de la Unión Europea se sienten, hablen, resuelvan y ajusten esa política agraria y esa PAC a las demandas y necesidades que tiene el sector del campo". "Sobre todo, no solo por lo que significa la agricultura y ganadería en provincias como León, si no también por lo que supone para el medio rural de toda España".

En torno a las 13.30 horas los tractores aparcados en la explanada iniciaron el camino de regreso para dejar entrar a los que todavía estaban circulando por la Condesa hacia la Junta.

No se descarta que en los trayectos de vuelta se lleven a cabo algún corte de carreteras para seguir acentuando sus protestas.