"Los emprendedores necesarios no aparecen, tenemos muchas carencias que no se cubren"

Formación y emprendimiento. Ese ha sido el tema que se ha abordado en la cuarta mesa redonda de la jornada del congreso sobre la economía del sur de León que se celebra en la ciudad de Astorga.

Juan José Alonso, presidente de la Cámara Comercio Astorga, asegura que ahora mismo no hay una correspondencia entre los profesionales que tenemos y la oferta laboral. “Los emprendedores necesarios no aparecen. En nuestros territorios tenemos muchas carencias que no se cubren. No hay correspondencia entre los nichos de oportunidades y los emprendimientos, Hay una falta de visión y también hay actividades muy estigmatizadas, y esa es la primera brecha. En nuestras zonas, eminentemente rurales y con núcleos pequeños, el emprendedor joven tiene una cultura urbana, por lo que cuesta mucho que alguien tenga la visión de que su proyecto de vida la puede desarrollar en el medio rural, por eso nos encontramos con un vacío de capital humano.

Al que toma la decisión de emprender se encuentra con una dificultad añadida, la económica y la fiscal. Lo que defenderemos es una diferenciación. No puedes tener las mismas cargas cuando cuentas con muchas más desventajas a nivel de comunicaciones, de infraestructuras, de oportunidades, y no solo tiene que haber una diferenciación, ese esfuerzo tendría que ser premiado, porque quien invierte en el medio rural es todo un héroe, y esto la administración tiene que abordarlo de una vez, con un acuerdo a nivel nacional, de una manera directa, sin burocracias que a la gente le desaniman”.

“Tenemos un territorio que es un tercio de la provincia de León, y con una realidad muy diversa, y en muchos sectores, por ejemplo, las pizarreras, no logramos cubrir los puestos que demandan, y hemos hecho cursos a medida con este sector, con un sueldo muy alto, y solo conseguimos sacar un empleo adelante, cuando el sector tiene una altísima demanda de empleo, que te llevan y te traen a casa. Esa es una de las partes que no cubrimos. Astorga también está demandado mucha mano de obra en el sector servicios, y en concreto en la hostelería, en las residencias de ancianos, tampoco cubrimos, tienen verdaderos problemas para cubrir el personal.Lo mismo en la construcción, fontanería, electricidad, es un verdadero quebradero de cabeza. Cuando veo las estadísticas de datos de desempleo, hago autocrítica, a lo mejor es un problema de comunicación, ya que esas demandas de empleo no llegan a la gente joven”.

“También hay un gran problema con el relevo generacional en determinadas empresas que terminan cerrando”.

“Soy un creyente de las potencialidades de León, nos falta creérnoslo, y trasmitirlo a las nuevas generaciones. Somos únicos en contrastes, porque lo tenemos casi todo. Nos falta un impulso, un apoyo más de la propia administración, necesitamos visibilidad”.

Para María Soledad Tejido, gerente de Adescas, “el emprendimiento es nato, no es algo que te plantees de un día para otro. Tampoco puedes pensar que una subvención te va a salvar la vida, ni que a vivir de las ayudas. Lo que está claro es que a los jóvenes les puede frenar el tema de la burocracia, y también la financiación, pero lo cierto es que muchos vienen en firme, con las ideas muy claras. Nosotros, desde este grupo de acción local, les acompañamos desde que nacen las ideas, les damos formación, estudiamos estratégicamente su negocio, y les acompañamos en todo, y podemos decir que son empresas siguen en marcha. Lo más importante es la formación, trabajar desde la aportación personal, desde lo endógeno, y desde el seguimiento”.

“Es cierto que los jóvenes se nos escapan, y luego no encontramos gente formada para determinadas empresas, y lo peor es que no sabemos de qué manera podemos retener eses talento”.

“Lo que hay que hacer es animar, siempre hay que sumar, no todo el mundo puede emprender, también es importante mantener, son pequeños logros”.

“Cada territorio es único, cuando se cierra un negocio se cierra una sabiduría, un saber y hacer, una tradición, una identidad. Desde la administración hay que hacer una apuesta por el desarrollo rural formando, visibilizando, contando lo que hay en el territorio, escuchar a los jóvenes y estabilizar en el tiempo. Cada persona necesita una formación diferente, con un tiempo determinado, porque cuenta mucho hacerse en un sitio, movilizar mujeres, tenerlas cerca, y formarlas, para qué, si luego no hay una continuidad con ese trabajo”.

“Cualquier emprendedor es bienvenido, son unos valientes, y como grupo seguimos estando aquí y salpicamos. Tenemos muchos recursos, tenemos muchas ideas, y todo eso se convierte en iniciativas reales. Lo bueno que tenemos los grupos es que trabajamos en conjunto, y vamos conociendo el trabajo de los demás y las experiencias de éxito, y hay iniciativas muy bonitas y muy brillantes”.

Javier Juanes, gerente de Poeda, explica que en su grupo trabajan en dos líneas, primero con trabajo consolidado, el que ya existe en una empresa, asentamiento esos puestos de trabajo y también creando nuevas oportunidades. De esta forma se han creado más de mil y se han consolidado más de tres mil en nuestro territorio”.

“El trabajo joven y el de las mujeres es lo que tira ahora mismo del carro, y lo que hacemos es apoyar la estructura de las empresas del territorio que son las que crean empresas, nosotros no creamos empleo lo hacen las empresa del mundo rural”.

“Como grupo de acción local nuestro trabajo consiste en preguntar al territorio qué quieren ser de mayor, y con los pocos recursos que tenemos, más que que a la formación nos dedicamos a la orientación”.

El medio rural tiene ahora una gran visibilidad y a lo mejor ahora necesita otra cosa, otro tipo de apoyo, para darnos cuenta de que cuesta menos emprender en el medio rural que en el urbano, y ahora hay nuevos métodos de trabajo y estos dos escenarios se pueden mimetizar”.

“Todos reivindicamos Internet, y ahora que lo tenemos en más del 80 por ciento de los hogares, qué ¿café para todos?. Lo que necesitamos es mantener más que traer, mantener lo que tenemos y muy importante. Apoyo emprendedores, sí, pero antes hay que mimar lo que tenemos ya creado, hacer que las empresas pasen a las siguientes generaciones, que no se marchen que no cierren”.

Hemos tenido hasta 200 proyectos, dos de ellos de éxito, y los dos parten de gente joven. Uno es es para reutilizar ordenadores de grandes empresas para darles otra segundo oportunidad, y otra, una especie de Amazon que vende manualidades por todo el mundo”.