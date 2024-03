Permanecer en el territorio para que el medio rural sea sostenible

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Tras la intervención de la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, el primer Congreso sobre la Economía del Sur de León ha continuado con la mesa redonda Empresas comprometidas con el medio rural y la sostenibilidad en la que han participado el ESG Officer & Strategy Manager de Garnica, Óscar Crespo, el propietario de Grupo La Hacienda, Luis Miguel Seco, la directora Agrícola de Azucarera, Salomé Santos, y el director de Comunicación Caja Rural, Narciso Prieto, que ha estado moderada por el redactor de la sección de Provincia de Diario de León, Armando Medina.

Garcnica genera para la zona de Valencia de Don Juan más de un millar de puestos de trabajo y es una empresa “comprometida con el medio ambiente, que cada vez tiene más peso en los mercados. Sostenibilidad y desarrollo rural son dos conceptos clave para Garnica”, ha destacado Óscar Crespo. Por su parte, Luis Miguel Seco ha incidido en que su empresa trabaja en la mejora en esta línea y que sus resultados se verán ya en primavera. Salomé Santos ha recordado que Azucarera cuenta con más de 125 años de historia “como generadora de riqueza en el medio rural y en León, concretamente, con la fábrica de La Bañeza, un negocio que ofrece una oferta comercial para que se siembre remolacha y , a su vez, optimizar y cosechar el cultivo para productos como la pulpa, el azúcar y otros productos derivados de la remolacha. Es un agronegocio y un modelo de negocio de economía circular muy evidente”. “Donde no hay una caja rural hay que inventarla. Nuestro proyecto es cercano, humilde, apegado a las familias y empresas, a las pymes, y a las entidades locales”, ha remarcado Narciso Prieto

“Los que operamos en el sector primerio sabemos que tras el tsunami de 2021, las cuestiones normativas son muy fuertes. Es difícil cumplir con Europa, es complicado y una queja del sector primario es que el campo de juego no es igual para todo”, ha recordado Óscar Crespo, para añadir que la adaptación a la sostenibilidad “es compleja y veremos dónde acaba este proyecto, que tiene puntos positivos pero sombras en la adaptación y en la implantación”, para recordar el próximo paso que se dará con la ley de la restauración de la naturaleza que implicará recuperar un 20% de los espacios que ahora se dedican al cultivo. “Será importante ver cómo se trabajará con el territorio para que estas medidas no sean perjudicales”, ha concretado.

Salomé Santos ha incidido en que para permanecer durante mucho tiempo “hay que adpatarse a las nuevas circunstancias con innovación y tecnología y ser ser capaz de cumplir la regulación, pero con el objetivo de preservar tu modelo de negocio, tus puestos de trabajo…”. Así ha puesto como empleo el proceso transformado que ha tenido Azucarera desde sus orígenes. “El reto es hacerlo a la velocidad adecuada. Las manifestaciones del campo ponen esto de manifiesto, adaptarnos pero a un ritmo sostenible y digerible en condiciones d igualdad para todos los competidores”. “Todas estas exigencias para cobrar la PAC pueden ser razonables desde el punto de vista ambiental, pero no sólo en Europa, también en otros países. Si tú prohíbes unos productos en Europa porque son malos para el medio ambiente no importes producción de terceros países donde no existen esos requisitos, porque te cargas tu propio competidor y no consigues el objetivo. Compatibilizar la política comercial con la ambiental no se puede ser estricto dentro y laxo con lo de fuera. Además prohibir y ya está no puede ser. Eso tiene un coste y hay que saberlo dimensionar y tiene que estar acompañado de alternativas”, ha resumido para reclamar agilidad para acceder a ayudas.

El propietario de La Hacienda ha puesto en valor que la suya fue la primera empresa de hostelería en ser 100% autosuficientes y que ahora está, además, en un proceso “de cambiar todos los combustibles fósiles por aerotermia” y ha recordado que el consumidor cada vez exige más información sobre los productos y reclama menores costes ambientales con la apuesta de productos de proximidad que en su restaurante representan ya el 95%.

Para el director de Comunicación de Caja Rural “permanecer no es algo banal, es una realidad, nosotros nos estamos quedando solos. No hemos cerrado oficina y de hecho seguimos abriendo en el medio rural”, ha incidido, para recordar que en el mundo rural existe un problema de exclusión financiera, pero que su entidad, pese a la norma general, continúa abriendo oficinas.

Estar y creer

“La sostenibilidad es permanecer y apostar por el lugar en el que estás. Generar empleo, desde el convencimiento de lo que hacemos y nos va bien, somos sostenibles en el medio rural y seguimos creciendo, somos también una entidad de servicios generales. El 80% de nuestra entidad no es el mundo rural, pero seguimos aquí y cumplimos años gracias al medio rural. La sostenibilidad es importante y es importante permanecer”. ”Sostenibilidad es permanecer, es estar y creer”, ha rematado.

Garnica es un operador internacional, como ha recordado Óscar Crespo, para incidir en los cambios que ha sufrido el mercado en los últimos años. “Hemos sufrido una ralentización, tasas de interés con un gran impacto sobre la compra de vivienda o un mueble. La madera es un material de futuro, captura carbono y se promociona desde Europa para sustituir el acero o el metal. Seguimos apostando por Valencia de Don Juan y el territorio, es la mayor planta del grupo”, ha concretado ante la espera de que las circunstancias mejoren.

En cuanto al sector del chopo, el representante de Garnica ha remarcado que en los últimos tiempos ha habido “un alza de precios, como en el resto de las materias primas, eso tiene un impacto a nivel internacional, pero la inflación en Europa es más alta que en otras partes del mundo y en otras materias está descendiendo, pero siguen siendo altos en comparación con otras zonas del mundo”.

“Hemos ampliado la finca con un nuevo claustro y el salón y la bodega. En mayo estará en marcha. Nadie es profeta en su tierra y hacer algo como Finca Valdemora es el orgullo de todos los proyectos que tenemos”, ha remarcado Luis Miguel Seco durante su intervención.

Más crecimiento

Azucarera se encuentra actualmente en plena campaña de remolacha, una campaña que se extenderá hasta más allá del mes de abril. “El año pasado crecimos un 70% y se llegó a las 7.500 hectáreas en la provincia de León. Este año entrarán en fábrica 600.000 toneladas”, ha avanzado Salomé Santos, por lo que ha añadido que León “será otra vez líder porque tenemos expectativas de un crecimiento superior y podríamos llegar a las 10.000 hectáreas en la próxima campaña y esto es una notica estupenda para la generación de riqueza y el cultivo”. Así, ha remarcado que por cada puesto de trabajo en fábrica se generan otros diez trabajos indirectos, además del agricultor los maquileros, las empresas de semillas, de fertilizantes, hostelería… “Azucarera es un ecosistema generador de riqueza potente”

“Emprender en el mundo rural es complejo, porque el marco regulatorio fiscal sólo ha favorecido a tres provincias y esperamos mejoras fiscales para el mundo rural. No hay una igualdad de oportunidades ni de mercado para quien emprender en la urbe y en el medio rural”, ha dicho el director de Comunicación de Caja Rural, para recordar que, además, los proyectos de sostenibilidad en el mundo rural “también exigen más esfuerzo”. “Hace falta un esfuerzo mayor de empleo, no se trata tanto de las subvenciones como que el marco regulatorio, que la burocracia sea fácil menor, más ventajas fiscales, hacen falta que hechos y un apoyo decidido al mundo rural”.

En Garnica ya han conseguido reducir el impacto de su huella de carbono en un 95% en los niveles 1 y 2 y ya trabajan para reducir el impacto de los adhesivos con los que se trabaja en madera para conseguir otros productos “más bio y con menores emisiones de CO2. Además tenemos una apuesta 100% por la biomasa y hemos implantado recientemente una planta fotovoltaica para la parte eléctrica”, ha añadió Óscar Crespo.

Luis Miguel Seco ha anunciado “una electrinera que será autosuficiente con la instalación de placas solares” y que se convertirá en la primera de estas características en el eje Coruña-Madrid. “Si queremos tener un paisano debemos tener un medio rural sano y activo”, ha remarcado para recordar que la comarca cuenta con empresas líderes en el sector primario. “En el mundo rural hay futuro y todos debemos contribuir a su desarrollo. La sostenibilidad nos ha cogido por sorpresa y tenemos que empezar a hablar en todos los ámbitos sobre ella”, ha dicho incidiendo en el ámbito educativo a todos los niveles.

Innovación y tecnología

“En la cadena de valor se pueden hacer cosas con la innovación con las tecnologías para ser más eficiente y sostenibles y desde esta perspectiva actuamos en Azucarera, desde el campo, la fábrica y la venta para ser más productivos con menos impacto”, ha apuntado Salomé Santos, quien ha incidido en que las nuevas tecnologías permiten ser “más quirúgicos en el uso del agua, la siembre y la fertilización”. Más allá del campo, también ha recordado que existe potencial para mejorar la sostenibilidad en cuestiones como la logística, con un transporte “más planificado” en cuanto a recorridos y que la empresa también está trabajando para recuperar el transporte por tren, sin impacto ambiental, “esa vía es la más importante, pero sería factible con apoyo público”. “A medida que se conocen alternativas maduras buscamos en diferentes frentes. Porque eso es permanecer”, ha rematado.

“Sostenibilidad tiene que ir ligado al concepto de humanidad y reivindicar a las personas como centro de los proyectos. No se puede reivindicar un mundo sostenible si no hay servicios en el medio rural y nosotros que somos una empresa sostenible y adecuada a los tiempos”, ha cerrado Narciso Prieto su intervención.

En la misma línea se ha manifestado Óscar Crespo: “No hay otra opción, tenemos que estar en el territorio y eso implica poder crear empleo de calidad. La administración tiene que ponerse la pilas en infraestructuras y en los trámites administrativos y pensar quién esta detrás, los propietarios forestales y agrícolas. Hay que ayudar a las personas del medio rural con esos trámites que impone Europa porque no existe otra alternativa. No hay que crear conflicto hay que poder seguir creando empleo en el mundo rural”

“Es muy difícil si no hay infraestructuras, hay que poner en marcha el ferrocarril y eso nos vendrá bien a todos”, ha rematado Luis Miguel Seco, mientras que Salomé Santos ha apostillado: “Es posible avanzar en sostenibilidad, pero es complejo y tiene que ser un asunto de todos y eso exige colaboración, entre lo público y lo privado y sus distintos agentes. Hay que trabajar codo con codo”.