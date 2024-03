Riaño pide a la Junta que justifique los 39 M€ que dice haber invertido en el parque regional

Publicado por José M. Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

Las juntas vecinales con terrenos en el Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre han decidido solicitar formalmente la transcripción de las sesiones y las memorias anuales desde la creación de este espacio protegido «Queremos saber a través de esas actas en qué han invertido los 39 millones de euros que nos dijo la Junta que llevaba invertidos en el parque regional», afirma el presidente de las juntas vecinales, Luis Eugenio Alcalde.

Los pedáneos coinciden en señalar que el modelo de gestión de este parque regional es ya «insostenible». «Por eso acudiremos a los tribunales donde demostraremos las irregularidades e ilegalidades que se han venido cometiendo incluso desde los trámites de declaración del mismo en el año 1992», según Alcalde.

Este es un el último capítulo del enfrentamiento mantenido por las juntas vecinales con la Junta de Castilla y León tras la derogación del Decreto 24/1995, de 9 de febrero,por el que se regula la composición de la junta rectora del parque regional Montaña de Riaño y Mampodre. En estos momentos la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está procediendo a tramitar la revocación de los decretos por los que se regula la composición de juntas rectoras (órgano asesor propio de los espacios naturales protegidos), entre ellas la de este espacio natural protegido de la montaña de Riaño y Mampodre.

Sin contestación De las todas alegaciones presentadas al cambio de composición solo Remolina ha recibido respuesta

Una vez concluida la derogación de estas antiguas juntas rectoras la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio procederá a iniciar la tramitación de la composición de los nuevos patronatos, que se realizará por Orden y donde estarán representados, al menos, la Administración General del Estado, la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales, las organizaciones cuyos fines estén vinculados a la protección del patrimonio natural, las organizaciones agrarias y los propietarios de terrenos incluidos en el espacio natural correspondiente. Los nuevos patronatos que se constituyan se ajustarán a las circunstancias y peculiaridades de cada espacio natural.

«Cabe indicar que en tanto en cuanto se regule la composición y funcionamiento de los nuevos patronatos, los existentes seguirán ejerciendo sus funciones con la misma composición, tal y como se recoge en la disposición transitoria del actual proyecto de decreto objeto de tramitación», afirman desde la Junta.

El presidente de las juntas vecinales del parque regional Montaña de Riaño y Mampodre Luis Eugenio Alcalde lamenta que la Junta de Castilla y León no les haya contestado aún a sus alegaciones, «tan solo ha contestado a los recursos presentados por la junta vecinal de Remolina y posiblemente alguna más».

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha contestado a la junta vecinal de Remolina, que «no es objetivo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio hacer borrón y cuenta nueva en la gestión de este parque regional.

En el mes de diciembre finalizaba el plazo para presentar alegaciones al proyecto de decreto por el que se derogan los decretos reguladores de la composición de la juntas rectoras de los espacios naturales protegidos de Castilla y León. La gestión pasará ahora a manos de un patronato lo que afectará al cambio de gestión del parque regional Montaña de Riaño y Mampodre. Un total de 38 juntas vecinales presentaron alegaciones y a ellos se sumaron todos los ayuntamiento del parque regional.

Alcalde ha denunciado el total oscurantismo en la gestión de este espacio dado que a las pedanías que poseen el 80% de terreno no se les ha informado de nada ni se las ha tenido en cuenta. Matizó que seguirán en los juzgados para exigir responsabilidades por la mala gestión del este parque regional. Además puntualizó que a quienes son los máximos propietarios del terreno del parque regional no les hayan avisado del periodo de alegaciones. «Eso pone de manifiesto lo que desde hace muchos años venimos denunciando, que no cuentan con nosotros. Y tras cuatro meses siguen sin contesta a las alegaciones», afirma

Nombrar un director y revisión del Porn

Son muchas las reclamaciones hechas por las juntas vecinales tras la derogación del decreto, como exigir el nombramiento del director del parque regional, la modificación miembros de la junta rectora, la elaboración del presupuesto anual del parque en colaboración con las juntas vecinales, la revisión del PORN, reuniones semestrales de la junta rectora en cada uno de los municipios, la creación de una oficina permanente del parque regional en uno de los municipios a designar por la asociación, la creación de una guardería del parque regional y la creación de una cuadrilla de 30 trabajadores a jornada completa los 12 meses del año.

Sobre la representación en la junta rectora tienen que contar con diez representantes, uno por cada municipio además de un representante de los cazadores locales, otro de los ganaderos y otro de los propietarios particulares. Sobre la normativa consideran que hay artículos que se deben suprimir y otros modificar. «Tenemos contabilizados 59 artículos que hay que suprimir o modificar porque son obsoletos y en los que la Junta tienen toda la potestad», matizó Alcalde

Respecto a la falta de fondos para el parque quisieron aclarar a la Junta que si no hay dinero para gestionar pues que «desaparezca el parque». Y que «nos lo dejen a nosotros que lo gestionaremos mucho mejor como se hizo toda la vida».