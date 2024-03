La Junta y los regantes reclaman una mayor regulación para garantizar el futuro del regadío

La Junta y los regantes exigen al Gobierno de España una mayor regulación de los ríos leoneses que garantice el futuro de los regadíos de la provincia. Así se manifestaron este viernes, Día Mundial del Agua, en Hospital de Órbigo durante el homenaje a Ángel González Quintanilla, histórico presidente de Ferduero y del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, cargos que abandonó hace apenas unos meses.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que «hoy también tiene que ser un día reivindicativo. Tenemos que reclamar mejoras en la regulación de los embalses y los ríos. Necesitamos ser más eficientes en el agua, pero no podemos parar el desarrollo del regadío. El regadío es la clave de la productividad y de la renta agraria».

El propio González Quintanilla incidió en que en la necesidad de conseguir que «en esta cuenca tengamos más regulaciones porque estamos haciendo unas inversiones muy grandes y, el final, se rentabilizan si hay agua para regar. Si no hay agua no se rentabiliza nada. Yo no quisiera que pasado el tiempo hubiera agricultores que nos dijeran que ‘nos habéis engañado porque no tenemos agua para regar’. Todos los técnicos están diciendo que está cambiando el clima y eso supone que las aportaciones que vamos a tener en los embalses van a ser cada vez más pequeñas. Si no hacemos regulaciones y aprovechamos aquellos años húmedos para guardar agua para los años secos, lo hacemos muy mal. Creo que hay que trabajar de cara al futuro».

Suárez-Quiñones destacó que «Ángel González Quintanilla ha sido una pieza clave en el desarrollo de los regadíos en nuestra provincia y una referencia a nivel de Castilla y León».

El consejero aseguró que el Día mundial del Agua «pretende concienciar a la ciudadanía de que es un recurso escaso y que tiende a serlo más. Por lo tanto tenemos que trabajar para ser mucho más eficientes. Es decir, con menos agua hacer más. De eso va la modernización, la tecnificación, la digitalización de los regadíos. Y Castilla y León es un ejemplo». Incidió en la necesidad de seguir avanzando en aumentar la extensión de los regadíos en la comunidad hasta llegar al millón de hectáreas para situarse en media nacional de 22% de superficie de regadíos respecto a la superficie cultivable, donde León es una excepción con 125.000 hectáreas de regadíos de las 370.000 de cultivo, lo que supone el 37%.

Además Suárez-Quiñones también destacó ele esfuerzo de la Junta que este año ha destinado 54 millones de euros de su presupuesto para modernizaciones y transformaciones de regadíos, así como para la instalación de plantas solares fotovoltaicas que abastezcan de energía a estas instalaciones.

En el acto estuvo presente también el Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina, quien resaltó la nuevas noticias de flexibilización de la PAC que llagan de Europa que son muy beneficiosas para agricultura leonesa como la «posibilidad de sembrar maíz sobre maíz» o la eliminación de la obligatoriedad de dejar en barbecho un 4% de las explotaciones. También se refirió a otras medidas como la necesidad de establecer aranceles a los productos que llegan de Ucrania y Rusia «que hacen que tiren de los precios para abajo».

Por su parte, el homenajeado, Ángel González Quintanilla, afirmó que «lo primero que tengo que decir es muchas gracias a todos los regantes de la cuenca que hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo. Estoy muy contento por haber llegado hasta aquí con el trabajo que hemos hecho entre todos. Le deseo a mis sucesores que me superen». Concluyó con un «gracias a todos, incluida la prensa, que me habéis tratado siempre muy bien. Espero haber hecho yo lo mismo. Siempre os he atendido en lo que podido».

También asistió al homenaje el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, quien dijo de Quintanilla que «es una persona a la que todo el campo leonés le reconoce la labor que ha desarrollado. Desde que él empezó hasta ahora la provincia de León ha cambiado totalmente. Hoy es una de las provincias de España con más regadíos, además un regadío modernizado o en vías de modernización». Y volvió a insistir en que Quintanilla «es un agricultor de tomo y lomo, duro de roer. Sin embargo, una persona que siempre buscó el consenso, ha defendido como nadie a los agricultores y eso todos se lo reconocemos».

Destacó la apuesta por los regadíos del Gobierno de España con recientes convenios como el del Canal Bajo del Bierzo, el Alto Porma o el desarrollo de la transformación de Payuelos. «Es el futuro. Hay que buscar la sostenibilidad con la rentabilidad de las familias de los agricultores. No olvidemos, además, que más del 82% de las explotaciones agrarias de la provincia son familiares», dijo.