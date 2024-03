Maraña y San Emiliano denuncian que llevan días sin móvil, fijo, TV e internet

Publicado por J.M.C./V.A. León Verificado por Creado: Actualizado:

Los alcaldes de Maraña y San Emiliano denuncian que llevan días sin cobertura de telefonía móvil, fija, internet e, incluso televisión.

El regidor se Maraña, Omar Rodríguez, señala que el municipio se encuentra sin cobertura de telefonía fija ni móvil así como sin internet, con cortes constantes desde el pasado invierno. Maraña se encuentra incomunicado porque además «han quitado el cobre y ahora solo va por radio y al estropearse la antena no hay ni fijo ni nada». Reclaman una solución definitiva ya que «vienen y funciona una semana, pero a la siguiente volvemos a estar sin cobertura», afirma Rodríguez, quien añade que la gente que teletrabaja tiene que desplazarse hasta Acebedo. El Ayuntamiento está paralizado al no haber cobertura, el médico no puede hacer recetas y la gente no puede pagar con tarjeta en la hostelería.

Movistar, la empresa responsable, manifiesta que carece de los permisos del Ayuntamiento, de la Diputación de León, del Ministerio MITMA y de la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente) y que estos permisos están pendientes desde el año pasado.

Al respecto, Rodríguez manifestó que la empresa les había comunicado que el problema era la nieve y «actualmente no hay nieve. Esa es la notificación que tenemos. Nos decían que iban a llamar a la UME y no hay nieve». Precisó que la empresa no les ha pedido ningún permiso. Recordó que las administraciones tienen que garantizar un mínimo de comunicación para poder contactar ya que «vamos a tener que poner una radio como en el siglo XVII para contactar con el exterior».

El situación similar se encuentra San Emiliano que lleva sin cobertura de móvil, fijo y sin señal de televisión desde el miércoles por una avería. El alcalde, David Marcello, señala que «desde Telefónica no dan explicaciones» y es que «no hay forma de contactar con ellos», calificando esta situación como «lamentable». Recuerda que en estos pueblos pequeños hay muchas personas mayores que «si tienen una urgencia no tienen como comunicarse», a la vez que tampoco pueden pasar un rato entretenido viendo la televisión. Espera que lo puedan arreglar lo antes posible, porque «desde el pasado miércoles, creo que es tiempo suficiente», afirmó.