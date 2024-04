PP y VOX bloquean el plan de la UPL para promocionar el comercio local de proximidad

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La comisión de Industria, Comercio y Empleo bloqueó este martes la propuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para impulsar en la Región Leonesa un plan especial de promoción para la compra en el pequeño comercio local de proximidad. La procuradora de la formación leonesista, Alicia Gallego, fue la encargada de defender esta Proposición No de Ley (PNL) que no encontró la aprobación de las formaciones que sustentan el gobierno de la Junta —PP y VOX— pese a reconocer la existencia de esta problemática y no querer tomar medias al respecto.

Gallego recordó que la evolución en los últimos 10 años muestra que se han perdido el 25 por ciento de estos pequeños comercios locales y que suponen la pérdida de un sector que da empleo a más de 131.000 personas con más de 30.000 puntos de venta en la Comunidad y que genera un movimiento de 30 mil millones de euros anuales. «Es por ello por lo que se hace necesario impulsar un plan especial de promoción para la compra en el pequeño comercio local de proximidad que favorezca la potenciación del sector y frenar el vaciamiento de locales comerciales de la Región Leonesa», insistió.

En este sentido, recalcó que esta petición ya la reconoció el Consejo Económico y Social (CES) y que reclamó la «toma de medidas de calado» por la importancia de este sector que contribuye a la economía local, al abastecimiento y a la cohesión social. Más cuando desde el 2008 ya han sufrido la crisis económica, la pandemia, la inflación o la guerra de Ucrania y han sufrido una pérdida de competitividad que requieren de acción y que este sector sea visto como sector estratégico.

La procuradora leonesita detalló como las provincias de León, Zamora y Salamanca han aumentado el número de locales vacíos y que se evidencia con la sangría de autónomos y el perfil de los existentes entre los 45 y los 55 años que dejan a las claras que no habrá relevo y se producirá una pérdida de identidad con el cese de estos pequeños comercios. Asimismo, remarcó que «lo denuncian los propios autónomos, pero también las organizaciones empresariales», que inciden en «el problema social» que supone la pérdida de este comercio local.

Además, criticó que se plantee una estrategia para el comercio local que va desde 2024 a 2027 y que es todavía un borrador, cuando el propio CES insta a que sea, al menos, de 20 años. En cualquier caso, insistió en que desde UPL «hemos ido reclamado la puesta en marcha de establecimientos multiservicios en el medio rural» y que se aceptó como resolución en el pasado Debate del Estado de la Comunicad, aunque «seguimos sin ver» partida económica en los presupuestos. «Es por ello que hemos presentado enmiendas a estos presupuestos dirigidas a la formación, la digitalización, concienciación, modernización y fomento del empleo, porque entendemos que hay que hacer un esfuerzo para evitar que nuestras calles se vacíen de comercios», concluyó.