Un pantano a rebosar y el miedo al deshielo obligan a desembalsar Luna

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ya se ve obligada a desembalsar 21 metros cúbicos por segundo del embalse de Barrios de Luna por seguridad al estar casi al 93% de su capacidad y dado que en el horizonte se prevé que continúen las precipitaciones y el deshielo de la nieve acumulada en las montañas. Así se lo comunicó la CHD este mismo miércoles por la mañana a través de un correo electrónico al Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna.

A día de hoy el pantano cuenta con 285,6 hectómetros cúbicos, lo que supone el 92,7% de su capacidad; y se sigue llenado ya que el agua que entra es más de la que sale.

La CHD, según informaron desde el Sindicato Central de Barrios de Luna, mantiene el objetivo de finalizar el presente mes de abril con el embalse con 298 hectómetros, como se decidió en la junta de explotación celebrada el pasado 19 de marzo; que es tanto como decir lleno en su totalidad ya que siempre hay que mantener 10 hectómetros cúbicos libres, precisamente, por seguridad, el denominado resguardo de seguridad. Su capacidad total es de 308 hectómetros.

Ante situación de abundancia por estos últimos meses de lluvias y nieve, desde Ferduero, su presidente, Eloy Bailez, recuerda que «necesitamos que haya una mayor regulación, que se construyan las balsas de La Rial y Los Morales, porque este año se podrían haber llenado dos pantanos. No podemos dejar ahora escapar el agua porque no tenemos donde almacenarla. Los años húmedos debemos guardar agua para los años secos. No hay nada más ecológico que eso». E insiste en que «el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe acometer ya esas obras que están aprobadas y han pasado el Estudio de Impacto Ambiental, que está a punto de caducarse».

Por otra parte el resto de embalses de la Cuenca del Duero de la provincia se encuentran en una situación óptima. Riaño y Porma son los que porcentualmente menos agua tienen, pero también es en los que más está entrando. Así, a fecha de este miércoles a las 08.00 horas, según datos de CHD, Riaño estaba al 84,9% de su capacidad con 544,6 hectómetros cúbicos (prácticamente en la media de los diez últimos años) con una entrada de agua de 46,8 metros cúbicos por segundo y una salida de 3,9 metros.

CHD realizará muestreos en 450 puntos en ríos

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado esta semana la campaña anual de muestreos biológicos en los ríos de la cuenca para evaluar el estado ecológico de las masas de agua, que se concretará en 450 puntos repartidos por toda la demarcación, 124 más que el pasado año. Esta campaña forma parte de los programas de seguimiento en ríos, lagos y embalses que el Organismo viene desarrollando desde hace más de 16 años, en cumplimiento con lo establecido en la Directiva Marco del Agua.

Estos trabajos incluyen la recogida de plantas y algas acuáticas, así como de invertebrados bentónicos (larvas de insectos y otros invertebrados que habitan en el lecho fluvial), ya que ofrecen una información muy certera sobre la calidad del agua y del ecosistema del que forman parte, pues se puede decir que tienen “memoria” de lo que ha ocurrido en el río hasta el momento del muestreo. La campaña incluye también el muestreo de peces.

Estado en que se encuentra el pantano de LunaRAMIRO

Estas labores se realizan en primavera, momento en que las comunidades biológicas alcanzan su máxima diversidad. La previsión es que la campaña se prolongue hasta principios del mes de julio.

Además de los muestreos de carácter biológico, los ríos también se someten a análisis físico-químicos, con una frecuencia mensual o trimestral dependiendo del programa de control en el que estén incluidos, así como a un diagnóstico hidromorfológico. Los resultados obtenidos en estos controles permiten la evaluación de su estado, combinación del estado ecológico y químico. Todos estos datos aportan una información fundamental en la planificación hidrológica, ya que son los que determinan la magnitud de las presiones a las que están sometidas las masas de aguas superficiales.

El estado de las masas de agua de los ríos de la cuenca del Duero se puede consultar en el geoportal de la CHD.