Nieto muestra que Astorga no alegó contra la planta de lodos cuando mandaba el PSOE

El alcalde Astorga, José Luis Nieto, demuestra que el Ayuntamiento de Astorga no vio problemas en la construcción de la planta de lodos de Piedralba en el año 2019, cuando gobernaba el PSOE e Izquierda Unida en el consistorio maragato. «No he sido yo, han sido los técnicos de la Diputación Provincial, han sido los técnicos de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, han sido ustedes los que en el periodo de alegaciones manifestaron su conformidad al proyecto. Aquí está el documento. Los que se ponen ahora detrás de la pancarta, socialistas y comunistas, en 2019, mientras gobernaban, no vieron problemas al proyecto. Entonces no había riesgo de contaminación de la fuente de la Eragudina, no había riesgo de olores, no había riesgo para el Camino de Santiago. Hipócritas», aseguró Nieto durante el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Astorga.

El alcalde hizo un repaso al proceso que ha llevado el proyecto ofreciendo «una serie de datos objetivos que creo es necesario que se conozcan, ante la nube de desinformación lanzada por determinadas personas». Así, señaló que el 4 de marzo de 2019 la empresa Reciclados Astorga SLU presentó instancia en el Ayuntamiento de Santiago Millas para la obtención de los permisos para el proyecto. El 13 de junio de 2019 se publicó en el Bocyl el periodo de información pública. «En este periodo de alegaciones, nadie, ni entidades afectadas, ni particulares presentan alegaciones», dijo.

Entre otros muchos datos y fechas del proceso, Nieto informó que el Ayuntamiento de Astorga recibió el 25 de noviembre de 2019 un escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente «a fin de se emita informe en referencia al proyecto. Por parte del Ayuntamiento de Astorga, se remite informe el 18 de diciembre de 2019 «en el que se dice que no se aprecian observaciones de relevancia».

Por lo demás, el pleno trató diversos asuntos de trámite.

Perrera municipal

La polémica llegó en el turno de ruegos y preguntas en el que la concejala del PSOE Chayo Roig planteó que iba a pasar con la perrera municipal tras la firma de un convenio con la Diputación para la recogida de perros vagabundos. El alcalde, José Luis Nieto, aseguró que es un convenio que tienen firmado la mayoría de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes e informó que la perrera le está costando 60.000 euros al año al Ayuntamiento de Astorga.