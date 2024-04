Acusan al alcalde de Villablino de su falta de transparencia

Publicado por v. araujo Villablino Verificado por Creado: Actualizado:

La oposición de Villablino destacó ayer, durante la sesión plenaria ordinaria, la falta de transparencia del alcalde del municipio, Mario Rivas, en la gestión municipal, al presentar la aprobación de dos facturas, una correspondiente a una transferencia de crédito para promocionar la película ‘Camino Negro’, en la que aparecen algunas secuencias de Villablino. Y otra, el reconocimiento extrajudicial de créditos, en la modalidad de proposición, para pagar una factura por importe de algo más de 6.000 euros con cargo al pago de cloro.

En este sentido, la oposición señaló que no tenían conocimiento de ningún tipo de acuerdo con la productora que pasara por abonar 15.000 euros para promocionar esta película «no está en mayoría absoluta y no está contando con la corporación», matizó la portavoz de Podemos-IU, Silvia Mozo. A la vez le recordó a Rivas que «no puede buscar nuestro amparo para cosas que usted ha decidido unilateralmente». Por su parte, el concejal del PP, Roberto González, afirmó que «no había constancia de ninguna cantidad» y no se puede realizar una transferencia de crédito de la partida de inversiones, «con poco más de 100.000 euros», para destinarla a esta película. «Este dinero podría destinarse a otras obras».

Además, la oposición recordó que en los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2024, aprobados el pasado mes de enero, no aparece esta cantidad consignada.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, se defendió señalando que esta decisión «era algo que estaba hablado desde el año pasado», si bien por «un error humano, en algunos casos por motivos personales y en otros por falta de coordinación», ha quedado sin acogerse al crédito del año 2023.

Un punto que no contó con el apoyo de la oposición, teniendo siete votos en contra, y por lo tanto no fue aprobado.

Respecto a la factura por importe de algo más de 6.000 euros por el pago de cloro, el regidor explicó que esta factura «no se firma por quien tiene la responsabilidad política», ya que «dice que excede la cantidad de una contratación que se ha hecho por parte de los trabajadores municipales» y por lo tanto para poder realizar el pago se cuenta con «el informe favorable jurídico y de intervención» matizó.

Por su parte, la oposición nuevamente mostró su asombro al conocer esta cifra y vuelven a recriminarle al alcalde la falta de transparencia en «un punto que no se debatió en ninguna comisión; solo se nos dijo que se iba a llevar a pleno», destacó el líder del PP, aunque finalmente los ediles de esta fuerza política dieron luz verde a este pago, mientras que Podemos-IU votaron en contra.